Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'da 109 çocuk öldü
Rusya Ukrayna’da sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarına devam ediyor. Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı duyurdu.
Rusya Ukrayna’da sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarını ara vermeksizin sürdürüyor. Dün Mariupol’de binden fazla kadın ve çocuğun sığındığı tiyatro binasını füzelerle hedef alınmıştı. Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23 gündür hız kesmeden devam ederken, taraflar zaman zaman ateşkes görüşmeleri için karşı karşıya geliyor. Dün Rus uçaklarının Mariupol şehrinde binden fazla kadın ve çocuğun saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.
Moskova korkunç iddiayı yalanlarken abluka altıdaki bölgede gerçekleşen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna net bilgi yansımadı. Vahşete dünyadan tepki yağdı.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.