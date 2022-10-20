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Rusya'nın turizmden sorumlu kurumu Rosturizm lağvedildi

Lağvedilen kurumun faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Dünya 20.10.2022, 09:56
Rusya'nın turizmden sorumlu kurumu Rosturizm lağvedildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) lağvedildi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin turizm alanından sorumlu kurumu Rosturizm lağvedilirken, faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kararnamede, söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek için alındığı belirtildi.

#rosturizm
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