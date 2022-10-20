Rusya'nın turizmden sorumlu kurumu Rosturizm lağvedildi
Lağvedilen kurumun faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Dünya 20.10.2022, 09:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) lağvedildi.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin turizm alanından sorumlu kurumu Rosturizm lağvedilirken, faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Kararnamede, söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek için alındığı belirtildi.
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