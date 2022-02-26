"Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı"

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.