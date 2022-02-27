Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dünyadan tepkiler büyüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Putin'in Ukrayna'ya müdahale kararı farklı ülkelerde protesto ediliyor.

Rusya'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri 467 kişiyi gözaltına aldı.

Paris, Londra, Atina, New York, Melbourne, Tahran, Bern, Tokyo, Bogota ve Bükreş gibi şehirlerde de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi.

Gelinlik giyen kadınlar Rusya'yı Protesto etti

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup kadın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sıradışı gösteri ile protesto etti.

Gelinlik giyen kadın protestocular ellerinde çiçekler ile barış mesajı verdi.

Kanada'da da, Niagara şelalelerine Ukrayna bayrağı renkleri yansıtıldı. Şelale mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

BM binası önünde saldırı protesto edildi

İsviçre'nin Bern kentinde 20 bin kişi Ukrayna'ya destek için yürüdü. Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binası önünde de Rusya'nın saldırısı protesto edildi.

Pakistan'ın Lahor kentinde avukatlar Ukrayna'ya destek için bir araya geldi. Yüksek mahkeme önünde toplanan göstericiler Zelenskiy'e destek verdi.