Rusya nüfusunda rekor azalış

Rusya'nın nüfusu son bir yılda barış zamanlarında görülen en fazla azalmayı yaşadı.

Ülkenin önde gelen nüfus bilimcilerinden Aleksey Rakşay'ın resmi devlet istatistiklerine dayanarak yaptığı analize göre ülkenin doğal nüfusu Ekim 2020 ile Eylül 2021 arasında 997 bin kişi azaldı.

Rakşay'ın resmi doğum rakamları ile ölüm rakamları arasındaki farkla elde ettiği bu sayıda göçün etkisi bulunmuyor.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Rusya'da 2020 yılı başından beri ortala ölüm sayısında en az 660 binlik bir artış meydana geldiği rapor edilmişti.

Diğer bir çok faktörün sabit kaldığını vurgulayan Rakşay, nüfustaki azalmada en büyük etkinin açık bir çekilde koronavirüs olduğunu belirtti.

Koronavirüs verilerini eleştirerek çalıştığı resmi istatistik kuruluşundan geçen yıl istifa eden Rakşay, doğum rakamlarında bir azalma olmadığını nüfusun gerilemesinin nedeninin ölüm oranındaki artış olduğunu vurguladı.

Aşıya karşı şüpheci yaklaşımın oldukça yüksek düzeylerde olduğu Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hala yüksek seyrediyor. Çarşamba günü ölüm sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Rakşay geçen yıl nüfusta yaşanan azalmanın Temmuz 1999 ile Haziran 2000 arasındaki 983 binlik düşüşten biraz daha fazla olduğunu vurgulayarak o zamanki asıl etkenin 10 yıl süren ekonomik istikrarsızlık sonucu azalan doğum oranı ve ortalama yaşam süresi olduğunu belirtti.

145 milyon nüfuslu ülkenin nüfusu uzun süredir azalma trendinde ve Kremlin'in en önemli gündemlerinden birisi bu gerilemenin önüne geçmek.

Bu nedenle Putin yönetimi ailelerin çocuk yapmasını teşvik için iki çocuktan fazlasına sahip ailelere büyük destekler hayata geçirdi.

Buna rağmen 2019 yılında yayınlanan resmi bir rapora göre ülke nüfusunun 2035 yılına kadar 12 milyon azalması bekleniyor

Kaynak: Euronews