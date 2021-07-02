Rusya ölüm sayılarında rekora koşuyor

Rusya'da Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısında rekor sayıya ulaşıldı. Ülkede son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Ülkede toplumdaki aşılama konusundaki isteksizlik ve Delta varyantının etkili olması vaka sayılarında artışa neden oluyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 23 bin 543'e artarak toplan vaka sayısı 5 milyon 538 bin 142'ye çıktı.

Son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 135 bin 886'ya yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 7 bin 597 artarak 1 milyon 365 bin 812'ye çıktı.

Putin: Aşı mecbur değil, fakat halkın aşı yaptırması lazım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının zorunlu olmayacağını ancak salgından kurtulmak için herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Covid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Nisan ayında bağımsız Levada enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, Rusların yüzde 60'ından fazlası, birkaç haftadır düşmeyen kontaminasyon rakamlarına rağmen aşı olmayı düşünmediğini belirtmişti.