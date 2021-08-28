Rusya, Orta Asya'ya silah satmaya devam edecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaptığı açıklamada Orta Asya'daki müttefiklerini silahlandırmaya devam edeceklerini bildirdi.
Dünya 28.08.2021, 23:44
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Orta Asya ülkeleriyle Afganistan konusunda temaslarının sıklaştığını söyledi. Askeri anlamda daha fazla adım atacaklarının sinyalini verdi.
Şoygu, Kollektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'ne üye olan Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın ordularının modernleşme programına desteklerinin süreceğini ifade etti.
Askeri ittifakın parçası olmayan Özbekistan ile de iş birliğinin en üst düzeye çıkarılacağını vurguladı.
Ağustos ayı içerisinde üç askeri tatbikat yapan Rusya, Eylül'ün ilk haftasında örgüt üyeleriyle yeni bir askeri tatbikat planlıyor.
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