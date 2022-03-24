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Rusya, Polonya'ya misilleme yapacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Dünya 24.03.2022, 18:04
Rusya, Polonya'ya misilleme yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi, olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#rusya #Polonya #misilleme
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