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Rusya, Ruble ile ödeme kapsamını genişletiyor

Kremlin, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini söyledi.

Dünya 03.04.2022, 15:21
Rusya, Ruble ile ödeme kapsamını genişletiyor

Kremlin sözcüsü  Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyerek batı yaptırımlarının dolar ve eurodaki güveni hızla aşındıracağını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya’nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini dile getirdi.

#Kremlin #rusya
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