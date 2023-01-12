Rusya saflarında savaşan Çeçenlerin sayısı ne kadar?

Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna savaşında oynadıkları roller hakkında konuştu.

Çeçen yetkililerle dün bir toplantı gerçekleştiren Kadirov, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana "Çeçenistan'ın Rusya'nın NATO ve Ukrayna karşısında zafer elde etmesinde önemli katkı sağladığını" söyledi.

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana 21 bin Çeçen askerin işgal sürecine katkı sağladığını belirtirken, şu anda Çeçenistan ordusundan 9 bin askerin Ukrayna'daki cephe hatlarında savaştığını ifade etti.

Kadirov ayrıca Ukrayna'daki tüm Çeçen askerlerin "tam teçhizatlı bir şekilde görev başında olduğunu" kaydetti.

Ukrayna'daki Çeçen güçlerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunun Çeçenistan liderinin kontrolünde olduğunu vurgulayan Kadirov, sahada meydana gelebilecek herhangi bir problem karşısında çözümler üretebilmek adına kişisel olarak cephe hattındaki Çeçen komutanlarıyla doğrudan temas halinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Çeçen lider Kadirov, ordu güçlerinin ve Çeçen halkının Rusya'nın Ukrayna karşısında zafer elde etmesinde önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Geleceklerinin zafere bağlı olduğunun altını çizen Kadirov, arkalarına yaslanıp keyif çıkarmaya haklarının olmadığını vurguladı.

Kaynak: Mepa News