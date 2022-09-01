Rusya, Sahih-i Buhari'yi "aşırılıkçı materyaller" listesine dahil etti

Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı, İslâm dünyasında Kur'an'dan sonra en güvenilir kaynak olarak kabul edilen hadis külliyatı "Sahih-i Buharî"yi ,"aşırılıkçı materyaller" listesine ekledi. Haber, insan hakları aktivisti avukat Ruslan Nagiyev tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu'nun 29 Ağustos'ta güncellenen yasaklı materyaller listesine, üçü İslâmî kaynak eserler olmak üzere 5 kitap eklendi. Vladimir Nirşa tarafından tercüme edilen Sahih-i Buharî dışında Abdurrahman es-Sâdî'nin telifi olan Kur'an-ı Kerim Tefsiri ve bir başka İslâm klasiği İmam İbn-i Hacer el-Askalânî'nin "Buluğu'l-Meram" kitabı da listeye eklenen eserler arasında.

Rus gazeteci Nadejda Kevorkova, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

"Rusya'da büyük İslâm âlimlerinden İmam Buharî'nin hadis mecmuası yasaklanmış ve 'aşırılıkçı materyaller' listesine dahil edilmiştir. Bu, dördün biri olan Yuhanna İncil'ini Hıristiyanlara yasaklamak gibidir. Yahut Markos'u, hiçbir farkı yok.

Bu, Müslümanların 1200 seneden beri okudukları bir kitaptır. Yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın en önemli kaynak kitaplarından biridir.

Müslümanlar üzerindeki şeytanlaştırma kampanyası, yasağın 'hukukî referansları'nı da bittabi içermektedir.

Milâdî 9. yüzyılda yaşamış Buhara yerlisi olan bu büyük âlimin eserindeki Kur'an-ı Kerim'den olan alıntılar hariç tüm kelime ve harfler yasaklanıyor.

Stalin dönemi SSCB'sinde İslâm'ı şeytanlaştırarak korkutma kampanyası; Arap dilinin tümden yasaklanması, Kur'an-ı Kerim'in mushafının yasaklanması, Kur'an tercümelerinin ve tüm dinî faaliyetlerin yer altına itilmesi şeklindeydi. O dönem öyle yapılıyordu şimdi de bu şekilde."

Kaynak: Mepa News