banner39

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan komuta merkezine ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta merkezini denetledi.

Dünya 08.11.2022, 20:35
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan komuta merkezine ziyaret

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rusya Birleşik Askeri Kuvvetleri Komuta Merkezini ziyaret etti.

Şoygu'ya, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin savaştaki durum ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Şoygu, savaşta yer alan bazı askerlere madalya ve çeşitli ödüller verdi.

Kaynak: AA
#rusya #Sergey Şoygu
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?