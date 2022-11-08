Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan komuta merkezine ziyaret
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta merkezini denetledi.
Dünya 08.11.2022, 20:35
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rusya Birleşik Askeri Kuvvetleri Komuta Merkezini ziyaret etti.
Şoygu'ya, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin savaştaki durum ve hedefler hakkında bilgi verdi.
Ayrıca Şoygu, savaşta yer alan bazı askerlere madalya ve çeşitli ödüller verdi.
Kaynak: AA
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