Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Fransa Avunma Bakanı Lecornu telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ile Lecornu'nün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "bu durumun ileride kontrolsüz şekilde gerginleşebileceği" vurgulandı.

Açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.