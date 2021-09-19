Rusya seçimlerinde katılım yüzde 40'ta kaldı

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17 Eylül'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Rusya'nın seçim komisyonuna göre, katılım yüzde 40'ta kaldı. Ülkedeki yetkililerin seçim öncesinde "yabancı ajan" olarak nitelendirdiği bağımsız seçim gözlemcisi Golos, 4 bin civarında oylama ihlali raporunu kaydetti.

Seçimlerin üç güne yayılması "toplu oylama sahtekarlığı fırsatları sunduğu" gerekçesiyle eleştirildi. Rus sosyal medyasında, askerlerin sandık merkezlerinde devriye gezdiği haberleri paylaşıldı.

Seçim öncesinde Rus muhalif Aleksey Navalny’a ait bütün organizasyonlar, önce ‘yabancı ajan’ statüsüne alınmış, daha sonra mahkeme kararı ile kapatılmıştı.

Seçimlerde Devlet Duması’nda 450 sandalye için 14 parti yarışırken yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma’da sandalye sahibi olabilecek.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçilecek. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor.

Oylama işlemi Türkiye saatiyle 20:00'da sona erdi.

Putin'in partisinin oy oranı düşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya'nın seçimleri önde tamamlaması bekleniyor.

Devlet kontrolündeki VTsIOM tarafından yapılan anketler, Rusların yüzde 30'dan daha azının partiye oy vermeyi planladığını gösterdi.

68 yaşındaki Putin, popülerliğini korurken, Birleşik Rusya, yıllarca süren ekonomik durgunluğun ardından yaşam standartlarının düşmesiyle halk desteğinde azalma yaşıyor.

Ancak iktidar partisinin alt mecliste üçte iki çoğunluğu elinde tutması bekleniyor. Parti, böylece yasal değişiklikleri direnç göstermeden geçirebilecek.

Federatif bölgelerin parlamentolarında seçim

Rusya'da ülke genelinde ve yurt dışında 110 milyon seçmen bulunuyor. Moskova dahil ülkede 7 bölgede uzaktan elektronik oylama yapılacak. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimlere gözlemci göndermeyi reddetmişti.

Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde de yerel seçimler yapıldı.

Kaynak: Euronews