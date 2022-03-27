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Rusya, Slavutıç'ı işgal etti

Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kentin Rusya tarafından işgal edildiğini bildirdi.

Dünya 27.03.2022, 01:18
Rusya, Slavutıç'ı işgal etti

Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.

Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor.

Kaynak: AA
#rusya #Ukrayna #Slavutiç #İşgal
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