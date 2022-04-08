Rusya, tren garı saldırısıyla ilgili Ukrayna'yı suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren garına yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısında Dobropolye yerleşim birimi civarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze birliğince gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya'yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi.

Kramatorsk tren istasyonuna yapılan füze saldırısı

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Saldırıya ilişkin olarak tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki diğer bazı tren istasyonlarını vurduklarını belirtmiş, saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı savunulmuştu.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzelerinin sevkiyatını yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.