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Rusya-Ukrayna arasındaki turizm anlaşması bitti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliği anlaşmasının sonlandırıldığını duyurdu.

Dünya 12.05.2021, 17:43
Rusya-Ukrayna arasındaki turizm anlaşması bitti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan belgede, "Rus hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 16 Temmuz 1999'da Kiev'de imzalanan turizm alanındaki iş birliği anlaşması 12 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Hükümeti, söz konusu anlaşmayı 31 Mart'ta feshetme kararı almıştı.

AA

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#rusya
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