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Rusya Ukrayna'da 136 çocuğun canına kıydı

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları sebebiyle 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Dünya 26.03.2022, 16:26
Rusya Ukrayna'da 136 çocuğun canına kıydı

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı belirtildi.

#rusya #Ukrayna #çocuk #ölüm
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