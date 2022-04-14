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Rusya Ukrayna'da 197 çocuğun canına kıydı

Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 351 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Dünya 14.04.2022, 10:23
Rusya Ukrayna'da 197 çocuğun canına kıydı

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

#rusya #Ukrayna #çocuk #ölüm
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