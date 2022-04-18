Rusya Ukrayna'da 205 çocuk öldürdü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 205 çocuk yaşamını yitirdi, 362 çocuk ise yaralandı.
Dünya 18.04.2022, 10:42
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.
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