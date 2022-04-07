Rusya: Ukrayna'da 4 yakıt üssü roketlerle yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Ayrılıkçılara ait silahlı birliklerin Sladkoe şehrini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait askeri altyapılarını vurmaya devam ettiğini ifade etti. Konaşenkov, “Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Mıkolayiv, Zaporijya, Harkiv ve Çuguyiy’de Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan 4 yakıt üssü vuruldu.” dedi.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 29 askeri unsuru yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 93 helikopter, 413 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1987 tank ve zırhlı araç, 218 çok namlulu roketatar, 866 obüs ve havan topu, 1894 özel askeri araç imha edildi.” diye konuştu.