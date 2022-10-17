Rusya, Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledi

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna askeri güçlerinin Kupyansk, Lisiçanks, Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ileri sürerek, buradaki çatışmalarda 300'ün üzerinde Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini öne sürdü.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezinin, 6 yakıt deposunun ve Mıkolayiv bölgesinde askeri teçhizatın tamir edildiği merkezin imha edildiğini belirten Konaşenkov, 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 323 uçak, 161 helikopter, 2 bin 256 insansız hava aracı, 380 hava savunma füze sistemi, 5 bin 855 tank ve zırhlı araç, 871 çok namlulu roketatar, 3 bin 484 obüs ve havan topu, 6 bin 610 özel askeri araç yok edildi." dedi.