Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanına en az 6 füze attı

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.