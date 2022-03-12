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Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanına en az 6 füze attı

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını açıkladı.

Dünya 12.03.2022, 11:29
Rusya, Ukrayna'daki askeri havaalanına en az 6 füze attı

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

#rusya #füze #Vasılkiv #askeri havaalanı
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