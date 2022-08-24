Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını bilinçli olarak yavaşlatmış

Şoygu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri savunma bakanları toplantısında, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiev’in Minsk Anlaşmaları'nı uygulamayı reddetmesi, Donbas sakinlerine ve gelecekte Rusya’ya tehdit oluşturduğu için Ukrayna’da operasyon yaptıklarını dile getiren Şoygu, “Özel askeri operasyon plana göre gidiyor ve tüm görevler tamamlanacak.” dedi.

Rus askeri birliklerinin insancıl hukuk normlarına uyduğunu savunan Şoygu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri objelerin vurulduğunu ifade etti. Şoygu, “Aynı zamanda sivil nüfus arasında zayiattan kaçınmak için her şey yapılıyor. Elbette bu saldırıların hızını yavaşlatıyor. Fakat biz bunu bilinçli olarak yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya ABD ve müttefiklerinin silah gönderdiğini hatırlatan Şoygu, bu silah tedarikinin Ukrayna’da insan kayıplarını arttırdığını ve bu ülkedeki silahlı çatışmayı uzattığını ifade etti.

Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uygulandığını ve enformasyon savaşı başlatıldığını belirten Şoygu, “Ukrayna’daki çatışma bunun için bir bahane haline geldi. ABD ve iş birlikçilerinin hedefi, rekabeti ortadan kaldırmak için Rusya'nın stratejik olarak yıpranması ve bağımsız bir dış politika izleyen diğer devletlere uyarıda bulunmaktır.” diye konuştu.

Rusya'nın "yeni koşullarda Avrupa'da istikrarın yasal temellerini oluşturmak için büyük çaba sarf ettiğini" kaydeden Şoygu, Washington liderliğindeki Batı’nın başta Ukrayna'nın tarafsız statüsü olmak üzere karşılıklı güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın endişelerini dikkate almayı reddettiğini dile getirdi.

Şoygu, Ukrayna’da Rus ordusunun ABD’nin askeri biyolojik programını uyguladığına yönelik kanıtlara ulaştığını beliterek bu kanıtların, Pentagon’un bu ülkede 30’dan fazla Ukrayna biyolojik laboratuvarını finanse ettiğini doğruladığını söyledi. Şoygu, biyolojik silahların bileşenlerini geliştiren bu tür eylemlerin ŞİÖ üyesi ülkeler için de doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

ŞİÖ’nün güney kanadında olayların gelişimi için tahmin edilmesi zor bir senaryo ile gerilimin arttırıldığına dikkati çeken Şoygu, Washington’un küresel hegemonyayı sağlamak için bölgenin güvenlik mimarisini bölmeye çalıştığını vurguladı.

Şoygu, bu amaçla QUAD ve AUKUS gibi askeri-politik blokların oluşturulduğunu anımsattı.