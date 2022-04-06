Rusya: Ukrayna esir değişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna ile esir değişimi süreci konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Savaşta esir düşen Ukraynalı askerler için Cenevre Sözleşmelerine uygun şartların sağlandığını belirten Mizintsev, "Askerler, iyi koşullarda kalıyor ve onlara üç öğün yemek veriliyor, zamanında tıbbi yardım sağlanıyor. Askerlere şiddet ve psikolojik baskı uygulanmıyor" dedi.

Esir değişimi için hazırlanan listede 251 askerin bulunduğunu aktaran Mizintsev, Ukrayna'nın esir değişim sürecini engellediğini ileri sürdü.

"Kiev yönetimi, uzun süredir önceden kararlaştırılan koşullarda esirlerin değişimini engelliyor. Bugün planlanan esir değişimi Ukrayna tarafınca engellendi. Ukrayna tarafı, bu insani konuda da tutarsız hareket ediyor. Bu, esir düşen Rus askerlerinin iyi olmadığını düşünmek için sebeptir."

"Rusya kısa zamanda BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırabilir"

Esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ifade eden Mizintsev, bunun Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından kayda alınmadığını söyledi.

Mizintsev, İnsani yardımla ilgilenen uluslararası örgüt temsilcilerin Rus askerleri ziyaret edebilmesine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kızılhaç ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından bu konuda önlem alınmadığı taktirde, Rusya Federasyonu, en kısa zamanda BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırabilir ve Ukraynalı temsilciler ile Kızılhaç yetkililerinden esir Rus askerlerinin sağlığı ve bulunduğu koşullar ile ilgili ayrıntılı rapor talep edebilir."

Kiev ve Sumi bölgelerinde provokasyonların hazırlandığı iddiası

Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını savunan Mizintsev, bu olayın uluslararası insan hakları örgütlerince sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Mizintsev, Kiev yönetiminin, başkent Kiev ve Sumi bölgelerinde sivilleri kullanarak yeni provokasyonlar hazırladığını iddia etti.