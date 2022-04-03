Rusya: Ukrayna ile müzakereler yarın sürecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 39'uncu gününde devam ederken, Moskova'dan müzakerelerin pazartesi günü devam edeceği açıklaması geldi.

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile Rusya liderlerinin görüşme ihtimaline dair de paylaşımda bulundu.

"Üst düzey bir görüşme için uzlaşı metni taslağı henüz hazır değil." ifadesini kullanan Medinskiy, Rusya'nın Kırım ve Donbas konusunda duruşunun da değişmediğini belirtti.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia ise dün yaptığı açıklamada, hazırlanan taslağın Putin ve Zelenskiy’nin bir araya gelmesi için yeterli olgunluğa ulaştığını vurgulamıştı.

Arakhamia, "İki lider arasında yapılacak görüşme büyük ihtimalle Türkiye'de olacak." demişti.