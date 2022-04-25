"Rusya Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırdı"

Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.