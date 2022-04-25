"Rusya Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırdı"
Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçleri tarafından bombalandığını açıkladı.
Dünya 25.04.2022, 12:38
Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.
Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.
Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.
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