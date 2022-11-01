"Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef alıyor"

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin, bugün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Sadece bu sabah, teröristler büyük bir saldırı için 55 seyir füzesi kullandı. Bunlardan 45'i imha edildi." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı yerlerinde enerji altyapılarını hedef aldığını belirterek, "Enerji ve su tedarikini eski haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerine işaret eden Zelenskiy, Rusya'nın artık Ukrayna'da bir hedefi vurabilmesi için eski zamanlara göre çok daha fazla füze harcaması gerektiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın varlığını "yok edebilecek" bir güce sahip olmadığını kaydeden Zelenskiy, "Rus teröristlerin, Ukrayna'nın yaşama iradesini vurabilecek füzeleri yok. Medeni yaşayın ve birbirinize iyi bakın. Ne ordu ne terör ne de başka bir şey ile Rusya Ukrayna'yı fethedebilir." ifadelerini kullandı.