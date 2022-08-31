Rusya: Ukrayna'nın iki gündür güneyde yaptığı saldırıları püskürttük

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerinde saldırılarının başarısız olduğunu öne süren Konaşenkov, Ukrayna birliklerinin Arhangelskoye, Olgino ve Ternovıye Podı yerleşim birimlerinde kayıplara uğradığını ve Rus birliklerinin saldırıları geri püskürttüğünü savundu.

Konaşenkov, "İki gündür Mıkolayiv-Krivorojskiy ve diğer yönlere yapılan başarısız saldırılarda Ukrayna ordusu 2 adet Su-25 model, 1 adet Su-24 model ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını kaybetti. Ayrıca havada 3 adet Mi-8 model Ukrayna helikopteri vuruldu. Rus birliklerince 63 Ukrayna tankı, 59 askeri araç, 48 zırhlı araç, 14 ağır makineli silahlı pikap ve 1700'den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi." dedi.

Rus Hava Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Drujkovka yerleşim birimi yakınlarında 10. Dağ Komanda Birlikleri'ne ait geçici konuşlanma noktasını vurduklarını aktaran Konaşenkov, burada da 50 civarında milliyetçi Ukrayna gücünün etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Donetsk bölgesinde Karlovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 56. Motorlu Piyade birliklerinin yönetim noktası ve mühimmat deposuna da saldırdıklarını ifade eden Konaşenkov, bu saldırdılar sonucunda 40’tan fazla Ukrayna askerinin vurulduğunu öne sürdü.

Hava muharebe taktik birliklerinin, topçu ve füze birliklerinin Herson bölgesinde Novovorontsovka, Lozovoye, Belousovo, Dobryanka, Pervomayskoye’de, Dnipro bölgesinde Zelenodolsk’te, Donetsk bölgesinde Marinka, Zaytsevo, Soledar, Bahmut’taki hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrainka, Donetsk bölgesinde Çerkassoye ve İvano-Daryevka'da 3 füze ve topçu deposunun, Dnipro bölgesindeki Dobrovolye'de Buk-M1 hava savunma füze sisteminin yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 280 uçak, 151 helikopter, 1844 insansız hava aracı, 371 hava savunma füze sistemi, 4 bin 592 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 360 obüs ve havan topu, 5 bin 155 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Kiev yönetiminin 30 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Santrali'nde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun çalışmalarını aksatmak ve santralde felaket tehdidi yaratmak için provokasyonlara devam ettiğini ileri süren Konaşenkov, "Nükleer santral topraklarının Ukrayna topçuları tarafından bombalanması sırasında, bir mermi katı radyoaktif atık işleme kompleksinin binasına çarptı. Santralin bombardımanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Nikopol bölgesindeki Kahovka rezervuarının karşı kıyısındaki ateşleme konumundan gerçekleştirildi." diye konuştu.

Konaşenkov, santraldeki radyasyon durumunun normal düzeyde olduğunu bildirdi.