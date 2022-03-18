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Rusya Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı düzenledi

Kentte en az 3 büyük patlama sesi duyuldu. Rus güçlerin Lviv'da uçak bakım tesisini vurduğu bildirildi.

Dünya 18.03.2022, 09:51
Rusya Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı düzenledi

Lviv güne patlama sesleri ile uyandı.

Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu.

Patlama seslerinin ardından paylaşılan görüntülerde gökyüzüne yoğun bir siyah duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Rusya'nın uçak bakım tesisini vurduğu herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Şiddetli patlamaların oluşturduğu sarsıntı şehrin büyük bir kesiminde hissedildi.

Hedef alınan noktaların neresi olduğu yönünde Ukraynalı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

#rusya #Ukrayna
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