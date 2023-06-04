Rusya-Ukrayna savaşı son durum nedir?- CANLI HARİTA

Rusya'nın tam olarak bir yıl önce bu zamanlarda Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılarla başlayan savaş tüm hızıyla sürüyor. Rusya bazı bölgelerden geri çekilse de sınır bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar şu anda Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarında sürüyor.

Mart ayı da iki ülkenin birbirlerine ait hedefleri vurma operasyonları sürdü. Ukrayna topraklarını geri almak için bazı noktalarda saldırılar düzenlerken, bazı noktalarda ise savunma durumunda bulunuyor.

İşte Ukrayna Rusya savaşında son durum:

UKRAYNA ORDUSU DOĞUDA İLERLEMEYE BAŞLADI

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, doğu cephesinin Svatove yönündeki Ukrayna birliklerinin karşı saldırıya geçtiğini ve 400 metre ilerlediğini bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Komutan Sırskiy, doğu cephesinin en gergin bölgelerinde savunmayı elinde tutan birlikleri ziyaret etti.

Sırskiy, burada yaptığı açıklamada, birlik komutanlarıyla görüşmede cephe hattının belirli bölgelerinde mümkün olan en kısa sürede başarıya ulaşmak için yeni yaklaşımlar ve vizyonlar geliştirdiklerini ve bunları uyguladıklarını belirtti.

Doğu cephesinde durumun daha karmaşık hale geldiğine işaret eden Sırskiy, ancak cephe hattının bazı bölgelerinde Ukrayna savunma kuvvetlerinin ilerlemesinin söz konusu olduğunu aktardı.

Sırskiy, “Svatove yönündeki Rusların saldırısını püskürtmekle kalmayıp, aynı zamanda başarılı bir şekilde karşı saldırıya geçen ve 400 metre ilerleyen 92. Ayrı Mekanize Tugay Birliğinin çalışmalarına dikkati çekmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Sırskiy ayrıca, 80. Ayrı Hava Saldırı Tugayı’nın İvanivskiy orman bölgesinde geniş bir alanı taktiksel eylemlerle adım adım kurtardığını aktardı.

UKRAYNA: RUSYA BAHMUT'TA GERİ ÇEKİLDİ

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bahmut cephesinin bazı kesimlerinde Rus birliklerin 2 kilometre kadar geri çekildiğini bildirdi.



Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin Bahmut yönünde yürüttükleri savunma operasyonlarının sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Söz konusu yönde etkili bir karşı taarruz gerçekleştirdiklerini aktaran Sırskiy, "Cephenin bazı kesimlerinde düşman Ukrayna askerlerinin baskısına dayanamadı ve 2 kilometre kadar geri çekildi." ifadesini kullandı.

Sırskiy, etkili bir savunma operasyonu sonucunda Rus Güvenlik Şirketi Wagner'in gücünün zayıfladığını ve bazı cephelerde Wagner paralı savaşçılarının Rus ordusunun hazırlıklı olmayan birlikleriyle değiştirilmek zorunda kalındığını ancak neticede onların da geri çekildiğini aktardı.

Rusya'nın 9 Mayıs'a kadar Bahmut'un kontrolünü ele geçireceklerine ilişkin açıklamalarına rağmen bunun gerçekleşmediğine işaret eden Sırskiy, "Ukrayna savunma kuvvetleri cepheyi güvenli bir şekilde elinde tutuyor ve düşmanın ilerlemesine izin vermiyor. Bahmut için mücadele devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırskiy, Ukrayna ordusunun 3. saldırı tugayının Rus birliklerine "güçlü bir darbe indirdiğini ve Ukrayna ordusunun gücünü gösterdiğini" kaydetti.

WAGNER BAHMUT'TA MEVZİLERİ ORDUYA BIRAKIYOR

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, cephe hattında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiev ordusunun büyük bir saldırıya hazırlandığı savaşta Rus ve Ukraynalı güçlerin Bahmut kentindeki çatışmaları yoğunlaşırken, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin geçtiğimiz günlerde yetersiz mühimmat desteği nedeniyle kayıpların çok olduğunu açıklamıştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin yaptığı yeni açıklamada Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta kentten çekileceklerini ifade etti.

Prigojin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Wagner savaşçıları adına ve Wagner komutanlığı adına, yaralarımızı sarmak için 10 Mayıs 2023'te Bahmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve Wagner'in kalıntılarını lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ederim. Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?"

HERSON'DA CAN KAYBI 21'E YÜKSELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’nın Herson kentinde düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna’nın Herson kentine Rusya tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Herson’da 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını aktardı.

Zelenski, “Dünyanın bunu görmesi ve bilmesi gerekiyor. Bir tren istasyonu ve bir kavşak, bir ev, bir hırdavatçı, bir bakkal, bir benzin istasyonu, bu yerleri neyin birleştirdiğini biliyor musunuz? Rusya'nın mermileriyle bıraktığı kanlı iz, Herson bölgesinde sivilleri katlediyorlar” dedi.

Ölen ve yaralananların tamamının sivillerden oluştuğunu vurgulayan Zelenskiy, “Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Suçluları asla affetmeyeceğiz. Tüm faillerden hesap soracağız” dedi.

Herson kentinde cuma gününden itibaren 58 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehrin giriş ve çıkışa kapatılacağı duyurulmuştu. Bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinin yakınındaki dükkanlara gidebileceği ifade edilmişti.

Öte yandan Rusya, Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden geçtiğimiz sene kasım ayında askerlerini geri çekme kararı almıştı.

PUTİN'E İHA İLE SUİKAST GİRİŞİMİ

Rusya Devlet Başkanlığı binası Kremlin Sarayı'na İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırı başarılı olamadan engellendi. Rusya, saldırının Putin'e yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı.

https://www.dunyabulteni.net/asya/kremlin-sarayi-na-saldiri-ani-kameraya-boyle-yansidi-h553091.html

BAHMUT'TA İLK TAARRUZ BAŞLADI

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bahmut'un bazı kesimlerinde Ukrayna birliklerinin Ruslara karşı taarruza geçtiğini bildirdi.



Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, dün cephe hattının birkaç yönünü ziyaret ederek başarılı askerlere devlet nişanı takdim etti.

Sırskiy, burada cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü aktaran Sırskiy, "Düşmanın mevzilerimizi ele geçirme girişimleri başarısız oldu. Düşman kayıplar verdi, 10 düşman askerini esir aldık." dedi.

Sırskiy, Bahmut yönünde yoğun çatışmaların devam ettiğini belirterek Rusların çeşitli yönlerde Ukrayna askerlerinin savunmasını kırmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ileri sürdü.

Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini kaydeden Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." dedi.

KIEV DAHİL BİRÇOK KENTE YENİ HAVA SALDIRILARI

Rusya, gece başkent Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Rusların Ukrayna’ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Ön belirlemelere göre saldırıların Tu-95 stratejik uçaklarıyla yapıldığını aktaran Popko, "Başkentte hava saldırısı alarmı yaklaşık 3 saat sürdü. Ruslar, aynı anda seyir füzeleri ve İHA’larla saldırdı." ifadesini kullandı.

Popko, Kiev hava sahasında Rusya’nın tüm füze ve İHA’larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 02.30 civarında Rusların 11 Tu-95 tip stratejik uçağıyla Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Rusların Ukrayna’ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını ifade eden Zalujnıy, bunlardan 15’inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında ise gece Rus ordusunun Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine 5 füze ile saldırdığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada Pavlograd şehrine saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde, apartmanların camlarının kırıldığı, şehrin bir kısmında büyük yangın çıktığı görüldü.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Pavlograd’a saldırılarında 3’ü çocuk 25 kişinin yaralandığını aktardı.

PAPA BARIŞ İÇİN DEVREDE

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmanın sona ermesi ve barış olması için halihazırda yürütülen bir misyonun olduğunu söyledi.

Macaristan'a 3 günlük Ukrayna ve göç odaklı bir ziyaret gerçekleştiren Papa, Budapeşte'den dönüşünde uçakta seyahatine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Papa Franciscus, Macaristan'daki temaslarında Ukrayna'daki durumu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Budapeşte Temsilcisi Metropolit Hilarion ile değerlendirdiklerini aktararak, "Barışın hep kanallar açılarak yapılacağına inanıyorum, kanalları kapatarak barış yapılamaz. (Savaşa dair) Her şeyi konuştuk. Bunu konuştuk çünkü herkes barışa giden yola ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vatikan'ın da dahil olduğu bir barış misyonundan söz eden Papa, "Ben bu hususta istekliyim. Yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırım. Ayrıca halihazırda devam eden bir misyon var ama halka açık değil. Bu ne zaman halka açıklanır, o zaman bunun hakkında da konuşurum." değerlendirmesinde bulundu.

Papa, Rus Ortodoks Kilisesi Lideri Patrik Kirill ile Haziran 2022'de Kudüs’te görüşmeyi planladıklarını hatırlatarak, "Savaş nedeniyle bu görüşme askıya alındı ancak bunun yapılması gerekecek. Savaş başladıktan sonra Patrik Kirill ile sadece bir kez 40 dakikalık (video konferans) görüşmem oldu. Daha sonrasında Kirill ile ilişkimi, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Sorumlusu Metropolit Antonij aracılığıyla sürdürüyorum." diye konuştu.

Vatikan'ın savaşta Rusya'ya götürülen çocukların evlerine geri dönebilmesine yönelik Ukrayna’nın talebine karşılık vereceğini belirten Papa, "Vatikan’ın bazı esir değişim durumlarında aracılık yaptığını düşünüyorum, Büyükelçilik aracılığıyla işler iyi gitti, bu da iyi gidebilir. Vatikan, bunu yapmaya uygun çünkü bu doğru ve adil bir şey. Yardım etmeliyiz çünkü bu bir ‘casus belli’ değil, insani bir konu. İnsani açıdan mümkün olan her şeyi yapmalıyız." yorumunda bulundu.

Papa Franciscus, düzensiz göç konusunda da göçmenlerin karaya çıktığı Akdeniz'deki 5 AB ülkesi İtalya, Malta, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) bu işten zarar gören ülkeler olduğunu dile getirerek, "Göç konusu, Avrupa'nın ele alması gereken bir sorun." dedi.

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BAHMUT'TA AĞIR SİLAHLAR KULLANILIYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut cephesinde, ağır silahların yoğun şekilde kullanıldığı çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna genelinde Harkiv, Herson, Zaporijya ile Luhansk bölgelerinde iki ordu arasında savaş devam ederken, son dönemlerin en yoğun çatışmaları Donetsk bölgesinde yaşanıyor.

Söz konusu bölgede, özellikle Bahmut, Avdeevka, Marinka ve Ugledar gibi şehirlerde gece ve gündüz ağır çatışmalar sürüyor.

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Bahmut çevresindeki çatışmalarda da her iki ordu, çoğunlukla topçu sistemleri, tank, havan topları ve diğer silahları kullanıyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin de kullanıldığı cephede, sık sık patlama sesleri duyuluyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Ukrayna ordusu mensuplarının yardımıyla Bahmut cephesine girerek buradaki son gelişmeleri görüntüledi.

Güvenlik açısından "kırmızı alan" olarak ilan edilen Bahmut şehrinin çevresindeki cephe hattında, topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Rus ordusunun son dönemde üç taraftan kuşattığı Bahmut şehrine giden tek yol Çasov Yar şehrinden geçtiği için bu güzergah da Rus güçlerince hedef alınıyor.

Rus saldırıları sonucu ağır hasar gören ve her an patlama seslerinin duyulduğu Çasov Yar'da sürekli saldırı tehdidinin olması nedeniyle sokaklarda hayat adeta durma noktasına geldi.

Bahmut ilçesine bağlı Çasov Yar ile Bahmut yönündeki cephe hattından geçen yolda, Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlar da hızlı şekilde hareket ediyor.

Bahmut cephesinde bir noktada konuşlu ve Rus askerlerinin bulunduğu yerlere doğru yoğun atış yapan topçu bataryasının "President" kod adlı komutanı, AA muhabirine cephedeki durumu anlattı.

Bir uçaksavar topçu kompleksi olarak üretilen tek namlulu "C-60" silahını Bahmut cephesinde topçu sistemi olarak kullanan ekibin başındaki komutan President, söz konusu silahın oldukça etkili olduğunu söyledi.

President, topçu sisteminin, "Ural" markalı 6 çekerli bir kamyonun üzerine montaj edilerek yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki hedeflere atış yapabildiğini dile getirdi.

Kullandıkları silah için gerekli mühimmatın, Ukrayna'nın müttefik ülkelerinde üretildiğini aktaran President, bundan dolayı mermi sorunu da yaşamadıklarını ifade etti.

President, ekip olarak 24 saat boyunca görevde olduklarına dikkati çekerek "Biz Bahmut istikametinde savaşıyoruz. Burada her zaman sıcak çatışmalar oluyor." dedi.

Rus ordusunun, özellikle kış aylarında Bahmut ve çevresindeki yerleşim yerlerine doğru saldırılarının oldukça yoğunlaştığını bildiren President, son günlerde düşmanın ilerleyişini durdurduklarını vurguladı.

President, "Pozisyonlarımızı belirledik ve cephe hattını tutuyoruz, şimdi durum çok daha iyi. Bahmut şehrinin sağ ve sol tarafına artık hiçbir yere düşman sızamıyor." ifadesini kullandı.

Savaşın 24 Şubat 2022'de başladığını hatırlatan 27 yaşındaki President, 19 Şubat'ta evlendiğini söyledi.

President, "Tüm savaş boyunca eşimi bir kez yazın, bir kez de kışın olmak üzere iki defa görebildim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zor. İnternete sahip olduğumuz için en azından bir şekilde telefondan iletişim kurabiliyoruz ama bu çok zor." diye konuştu.

UKRAYNA TAARRUZA HAZIRLANIYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna kuvvetlerinin nisan, mayıs aylarında birkaç yönde taarruza geçebileceğini bildirdi.

Reznikov, Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) televizyonuna verdiği mülakatta, Ukrayna’nın taarruza geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının taarruza geçiş kararı vereceğine işaret eden Reznikov, "(Taarruz) Bu, birkaç yönde planlanıyor. En uygun anın ne zaman olacağına ve nasıl karar vereceklerine bağlı." dedi.

Reznikov, taarruzun hava koşullarına da bağlı olduğunu söyleyerek, “İlkbaharda bizde yer çok nemli oluyor. Sadece paletli araçlar kullanılabilir. Nisan, mayıs aylarında göreceğimizi düşünüyorum. Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov, Herson’da yapıldığı gibi geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı kurtarmaya devam edeceğimizden eminim.” ifadesini kullandı.

Bahmut yönünde Ukrayna askerlerinin “Rusya’nın saldırı potansiyelini önemli ölçüde azalttığını” öne süren Reznikov, bunun Ukrayna kuvvetlerine “cephe hattını sabit tutmaya ve taarruza hazırlanmaya” imkan sağlayacağını kaydetti.

RUSYA: UKRAYNA TOPRAKLARIMIZA İHA'LARLA SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunduğunu bildirdi.



Bakanlıktan, Rusya'nın Tula bölgesinde Kireyevsk şehrinde meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya topraklarına saldırıda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Kiev rejimi Tu-141 Strij tipi İHA ile vurma göreviyle bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesi kullanıldı.

Tula bölgesine yerleştirilen, S-300 ve Pantsir-S1 hava savunma füze sistemleri ve Rus hava savunma sisteminin ve Pole-21 elektronik harp sistemlerinin bu yönde güvenilir koruma sağladığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle Pole-21 elektronik harp sisteminin Ukrayna'ya ait silahlı insansız hava aracının navigasyon sistemini devre dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Yönünü kaybeden İHA, Tula bölgesine bağlı Kireyevsk'e düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları ve kolluk kuvvetleri olay mahallinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Moskova'ya 220 kilometre mesafede bulunan Tula bölgesindeki Kireyevsk şehrinde yerel saat ile 15.19'da bir patlama meydana gelmiş, bunun sonucunda olay yerinde bir çukur oluşmuştu. Patlamada iki kişinin yaralandığı, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edilmişti.

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'nın Harkiv şehrinde üretilen, muharebe-taktik, keşif amacıyla kullanılan Tupolev Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı, 6 bin metre yükseklikte uçabiliyor, saatte 1110 kilometre hız yapabiliyor ve 1000 kilometre menzile ulaşabiliyor.

RUSYA'DAN AVRUPA SINIRLARINA NÜKLEER TAKTİK SİLAH

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-24 televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk etmesinin Rusya için tehdit oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Elbette tehdit var. Çatıştığımız ülkeye silah sevkiyatı yapıldığında bu, gerçekten tehdittir." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'ya sevk edilen silah sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bu, büyük bir rakam ancak elimizdeki bilgilere göre ABD'de her ay 14-15 bin top mermisi üretiliyor. Askerlerimizin elindeki bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise bir gün ve bir gecede 5 bine yakın top mermisi kullanıyor. ABD, gelecek yıl her ay 42 bin, 2025'te ise 75 bin top mermisi üretmeyi planlıyor." dedi.

Rusya'da askeri sanayi üretiminin çok hızla geliştiğini belirten Putin, Batı'nın Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı silah miktarından aynı sürede 3 kat daha fazla top mermisi üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edilmesine yanıt verebilecek kapasiteye sahibiz"

Putin, İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği ve bunun radyasyon açısından tehlikeli olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Bu, doğru değil. Bunlar, kitle imha silahları değil. Bu, bir gerçek ancak uranyumlu mühimmat, radyasyon tozu oluşturuyor. Bu anlamda elbette bunlar tehlikeli silahlardır." şeklinde konuştu.

Bu tür mühimmatın eski Yugoslavya ve Irak'ta kullanıldığını anlatan Putin, bunun kanserin kat kat artmasına yol açtığına dikkati çekti.

Putin, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukrayna toprakları ve vatandaşlarına zarar vereceğini dile getirerek, "Rusya, buna yanıt verebilecek kapasiteye sahip. Bizde bu tür mühimmattan yüz binlerce var. Biz bunları şimdilik kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Batı, başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştiriyor"

Vladimir Putin, NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek, kendilerinin de Belarus'a söz konusu silahı yerleştirecekleri bilgisini paylaştı.

Putin, "Batı, bunu onlarca yıldır yapıyor. Onlar, çoktan müttefik ülkelerde, NATO ülkelerinde ve Avrupa'da kendi taktik nükleer silahını yerleştirdi. Bu silah, Almanya, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya ve Yunanistan'da yerleştirilmiş durumda. Yunanistan'da bu silahın deposu var. Belarus ile aynısını yapacağımıza anlaştık. Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

Bunun için Belarus uçaklarının yeniden donatılması konusunda yardımcı olduklarını dile getiren Putin, bu uçaklardan 10 tanesinin taktik nükleer silah kullanmak için hazır olduğunu belirtti.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak, söz konusu sistemlerin de taktik nükleer silahla donatılacağını vurguladı.

"ABD'nin Kuzey Akım hatlarındaki patlamaları organize ettiği görüşüne katılıyorum"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara değinen Putin, Danimarka Enerji Ajansının, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'yi hattın yanında bulunan bir nesnenin denizden çıkarılması sürecine katılmaya davet ettiğine dikkati çekti.

Putin, "Bu sürece katılmamızın bir anlamı yok çünkü NATO ülkelerinden biri Danimarka, bunu incelediğini açıkladı. Demek, durum tehlikeli değil artık." diye konuştu.

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh'ın, Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların ABD istihbaratı tarafından organize edildiği sonucuna vardığını belirten Putin, "Buna tamamen katılıyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya’yı bombaladığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Zaporijya şehrini bombaladığını, bir füzenin konuta isabet ettiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın Zaporijya’ya saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu anda Rus füzesi bir konuta isabet etti. Rusya, şehri acımasızca bombalıyor. Sıradan insanların, çocukların yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etti. Terörist devlet, şehirlerimizi, devletimizi ve insanlarımızı yok etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Ukrayna'da, Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerinde "sıradan bir gün" haline gelmemesi gerektiğini belirten Zelenskiy, “Rus terörünü daha çabuk yenmek ve hayat kurtarmak için dünyanın daha fazla birliğe ve kararlılığa ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Odessa'da Ukrayna'ya ait silah ve askeri teçhizatları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir askeri hava üssündeki Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizatları vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kupyansk, Harkiv, Krasno-Liman, Donetsk, Güney Donetsk, Herson ve Zaporijya yönlerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Zaporijya'daki Zalizniçnoye yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun 102. Bölgesel Savunma Tugayı'na ait yakıt deposunun yok edildiğini söyledi.

Rus hava ve muharebe taktik, füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde Ukrayna ordusunun 112 bölgedeki birlikleri ve askeri teknik araçlarını vurduğunu ifade eden Konaşenkov, "Odessa'da Şkolnıy askeri hava üssü sahasındaki iki hangarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teknik araçlar ve silahları vurduk." diye konuştu.

Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Zaporijya kentine Rus kuvvetlerince düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, 32 sivil de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, Zaporijya kentinde saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 32 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılarak "3'ü çocuk 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bir kişi öldü." açıklamasında bulunuldu.

Zaporijya'da Rus saldırıların düzenlendiği bir konutta yaşayan ve hafif yaralanan 86 yaşındaki Valentina adlı kadın, yaşadıklarını anlattı.

Saldırı sırasında evde kızı ve damadıyla beraber bulunduğunu dile getiren Valentina, "Kızım ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakımda. Evde her yerde kan var." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde çok sayda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İhtiyaç sahibi insanlar için kurulan çadırlarda sıcak yemek ikram ediliyor.

Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım Yarımadası'nda Sivastopol'deki ordunun tesislerine 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığını bildirdi.



Şoygu, bakanlıkta yetkililerle yaptığı toplantıda, bugün yerel saatle 04.00 ile 05.56 arasında Kırım'da Sivastopol'deki askeri tesislerin İHA'larla vurulmaya çalışıldığını belirterek, "3 İHA da yok edildi." dedi.

2 İHA'nın 2 kadın asker tarafından yok edildiğini dile getiren Şoygu, söz konusu askerlerin ödüllendirilmesi için talimat verdi.

Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"da taktik ve ordu havacılık personelinin yüzde 90'ının, stratejik ve uzun menzilli havacılık personelinin yüzde 60'ının, İHA personelinin yüzde 85'inin tecrübe kazandığını ifade etti.

Şoygu, "Operasyon sırasında 140 binden fazla sorti yapıldı. Hava ve Uzay Kuvvetleri toplamda 20 binden fazla düşman hedefini imha etti." diye konuştu.

Moskova'daki füze savunma sistemi modernize ediliyor

Hava kuvvetlerinin geliştirilmesindeki önceliklerden birisinin birliklerin gelişmiş hava savunma ve füzesavar savunma sistemleriyle donatılması olduğuna dikkati çeken Şoygu, bu yıl Moskova'daki füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacaklarını bildirdi.

Şoygu, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik 621 askeri altyapı tesisini de tamamlayacaklarını belirterek, devlet silahlanma programına göre yıl sonuna kadar Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin modern silah türlerinin payının yüzde 85'e ulaşacağını kaydetti.

ABD'nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Şoygu, bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisinin inşasının devam ettiğini dile getirdi.

PUTİN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI ZİYARET ETTİ

Vladimir Putin'in Mariupol ziyareti, 'özel askeri operasyon' başladığından bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donbass bölgelerine ilk ziyareti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentine Cumartesi günü geç saatlerde sürpriz bir ziyarette bulundu.

Kremlin tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, "Devlet başkanı şehrin birkaç nesnesini inceledi ve ayrıca yerel halkla görüştü." Dedi.

Putin'in Mariupol'a helikopterle uçtuğu ve daha sonra "şehir ve çevresindeki inşaat ve restorasyon çalışmalarının ilerleyişi hakkında" rapor veren Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin eşliğinde şehirde bir araba kullandığını sözlerine ekledi.

Bildiride, "Özellikle, yeni konut mikro bölgelerinin, sosyal ve eğitim tesislerinin, konut ve toplumsal hizmetler altyapısının ve sağlık kurumlarının inşasını tartıştılar."

Açıklamada, "Ayrıca Vladimir Putin, Rostov-on-Don'daki özel askeri harekâtın komuta noktasında bir toplantı gerçekleştirdi." .

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov daha sonra yaptığı açıklamada, gazetecilere Putin'in Rostov-on-Don'daki komuta noktasına yapacağı gezinin önceden hazırlanmadığını söyledi.

Peskov, "Rostov-on-Don'daki komuta karakoluna yapılacak gezi planlanmadı, hiçbir şekilde hazırlanmadı. Asıl amaç, komuta merkezinin çalışmalarına olağan modda bakmak." .

Putin'in Mariupol sakinlerine yaptığı ziyaretin de plansız olduğunu söyledi.

Putin'in Mariupol ziyareti, iki ülke arasında geçen yıl Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Donbass'ın Rus kontrolündeki bölgelerine bir ilk.

Putin, bir gün önce Kırım'ın Moskova tarafından ilhak edilmesinin dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle Kırım'ın Sivastopol kentine gitmişti.

BAHMUT SAVUNMASI SÜRÜYÜOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyorFotoğraf: Narciso Contreras/AA

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, “Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut’u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde.” ifadelerini kullandı.

DONETSK'TE TAHLİYELER

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki cephe hattında yer alan Siversk şehrinde yaşayan sivillerin tahliyesi zor şartlar altında devam ediyor.

Ukrayna'da sonbahardan bu yana sıcak çatışmaların yoğunlaştığı ve gittikçe şiddetlendiği Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde kalan sivillerin tahliye operasyonu sadece zırhlı araçlarla mümkün olabiliyor.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut ilçesine bağlı, ön cephedeki güçlü patlama seslerinin sürekli duyulduğu Siversk şehrinde yaşam adeta durmuş durumunda.

Savaşın ağır izlerine her adımda rastlanan ve sık sık Rus saldırılarına sahne olan Siversk'te kalan çoğu sivil, aylardır sığınak ve evlerin depolarında yaşamını sürdürüyor.

Ağır çatışmaların sürdüğü ön cephe hattının sadece 3 ila 4 kilometre uzağında yer alan şehir savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Cephede atış yapan topçu sistemleri ile diğer ağır silahlar ve makineli tüfek seslerinin her an duyulduğu Siversk'te yaşayanlar genelde sokağa çıkmamaya çalışıyor.

Uzun süredir sığınaklarda yaşayan halk, sadece insani yardımın dağıtılması sırasında şehrin merkezinde toplanıyor ve yardım aldıktan sonra hızlı bir şekilde kaldığı yerlerine dönmeye çalışıyor.

AA ekibi Ukrayna İçişleri Bakanlığından alınan resmi izinle Siversk şehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinde düzenlenen sivillerin tahliye sürecini görüntüledi.

Aylardır süren hava ve topçu saldırıları nedeniyle altyapısı ağır hasar alan Siversk'te bugüne kadar kalmaya cesaret eden siviller bile artık evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Bölgede yaşayan halk yerel emniyet güçlerinin yardımıyla zırhlı araçlarla daha güvenli noktalara götürülüyor.

Şehrin özelikle cephe hattına daha yakın noktalarından tahliye edilen siviller, evlerini terk ederken gözyaşlarını tutamıyor.

Evlerine tekrar ne zaman geri dönebileceklerini bilmeyen siviller, bazı eşyalarını alarak evlerinin kapılarına kilit vuruyor.

Donetsk bölgesinde sivillerin tahliyesinden sorumlu bir grubun lideri Yüzbaşı Oleg Kirnitskiy, AA muhabirine devam eden sivil tahliye süreci hakkında bilgi verdi.

Görev yaptıkları noktalarda sadece zırhlı araçlarla çalışmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Kirnitskiy, "Gittiğimiz noktalar sürekli Rus saldırısı altında. Burada sivil yerleşim yerleri yoğun bir şekilde saldırılara hedef oluyor." dedi.

Kirnitskiy, İçişleri Bakanlığına bağlı, sivillerin tahliyesi için özel oluşturulan ekiplerle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek "Rus ordusu, cephe hattında yer alan yerleşim yerlerine giden tüm yollara ateş açıyor. Saldırılar hem yerleşim yerlerine hem de araçlara yönelik düzenleniyor." şeklinde konuştu.

Siversk'te ön cephe hattına yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan bir semtte yaşayan ailenin bugün tahliye edildiğini kaydeden Kirnitskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği için tahliye sırasında zırhlı araçları kullanıyoruz. İnsanların hayatını riske atamayız. Bundan 3 gün önce Donetsk bölgesindeki bir tahliye sırasında zırhlı aracımız saldırıların altında kaldı ama kimse zarar görmedi."

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerinin durdurulduğunu bildirdi.



Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Özel askeri operasyon"un devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk, Liman, Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporijya yönlerinde saldırıların sürdüğünü anlattı.

Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna sabotaj grupların eylemlerinin önlendiğini aktararak, "5 sabotaj ve istihbarat grubunun eylemleri durduruldu." dedi.

Zaporijya şehrinde Ukrenergoçermet işletmesi sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat deposunun vurulduğunu bildiren Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mi-8" helikopterin düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Operasyonun başından itibaren Ukrayna ordusuna ait 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, 1055 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY'DEN ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mücadelede Çekya'nın desteğinin Ukrayna için önemli olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Resmi olarak görevine başlamasından dolayı tebrik ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pavel'e cephedeki durum ve Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini tartıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Pavel ile işbirliğine devam etmek konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği Ukrayna için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ZAPORİJYA'YA FÜZELİ SALDIRILAR

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.



Ukrayna Devlet Acil Hizmetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta sabah saatlerinde Zaporijya'da saldırı düzenlenen konutun enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu bugüne kadar 11 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bugün biri çocuk 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Bu arada, Zaporijya'da enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan veya kısmen hasar gören bazı siviller de eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

İnsanlar, komşuları ve akrabalarının yardımıyla hasar gören evlerine giriş için özel izin alarak oradan mobilya ve bazı eşyalarını dışarıya taşıyor.

Kocasıyla beraber eşyalarını otomobile yükleyen Yulia Petreenko (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sırasında eşiyle evde olduklarını, art arda iki güçlü patlama sesi duyduklarını söyledi.

Yaşadıkları evin kısmen hasar gördüğünü belirten Petreenko, "İlk patlama oldu, pencereler yıkıldı. Yaklaşık yarım dakika sonra da ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlama sonrası her şeyin yıkılacağını sandım." dedi.

Yetkililerden izin alarak eve girip kullanılabilir eşyaları aldıklarını anlatan Petreenko, geçici olarak kardeşinin evine taşınacaklarını belirtti.

ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle toplam 220 kişinin serbest kaldığı bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda esir alınmış hayati tehlike altında bulunan 90 Rus askerinin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan döndüğü belirtildi.

Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova’ya nakledileceği aktarılan açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna: Esir takasıyla 130 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimine ilişkin açıklama yaptı.

“Bir başka esir değişimi. 4’ü kadın asker 130 askerimizi geri getirmeyi başardık.” diyen Yermak, bunların 87’sinin Mariupol’da esir alınan askerler olduğunu aktardı.

Yermak, 35 askerin de Bahmut ve Soledar bölgelerinden geri getirdiklerini anlatarak, “Bugün geri getirdiğimiz kişilerin çoğu ağır yaralı. Devlet Başkanımız Volodimir Zelenskiy’in dediği gibi devlet onların her biriyle ilgilenmeli. Kahramanlarımızın her biri devletin kendisini önemsediğini hissetmeli.” ifadesini kullandı.

ZELENSKIY SİLAH TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta silah eksikliklerini "aleni konuşarak" gidereceklerini belirterek, "Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." dedi.



Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Lviv şehrine gelen Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük miktarda topçu sistemleri ve merminin Ukrayna'nın savaşta birincil ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, bu silahların Rusya'ya saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da savaş uçağının da eksik olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş uçaklarına ihtiyacımız var. Konuşmak ve söz vermek değil, sadece bizim çocuklarımızı eğitmek ve savaş uçaklarını vermek (gerekiyor)." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, yakında Ukrayna'nın bir tank ordusuna sahip olacağına işaret ederek, "Öyle ya da böyle bir tank ordusuna sahip olacağız. Bundan kesinlikle eminim. Silahlı kuvvetlerimizin, askerlerimizin eğitim aldığını görüyoruz. Yakında her şey olacak. Ancak aynı zamanda belli bir açığımız var. Sürekli olan bu açığı (ortakların desteğiyle) kapatmak, işte bu bize yardımcı olabilecek şeydir." diye konuştu.

Silah tedarikini nasıl hızlandırabilecekleri sorusuna Zelenskiy, "Neyin eksik olduğu hakkında aleni konuşarak. Bize yardım eden ülkeler açık bir şekilde bize şu veya bu silahın tedarikinde destek sağlayabilir. Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." yanıtını verdi.

Rusya'ya karşı yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Baltık'tan dostlarımız Letonya, Litvanya, Estonya ve ayrıca Polonya'nın savunuculuğu için minnettarız. Bu devletler Avrupa Birliği'nde her şeyi mümkün olduğunca destekliyor." görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, ancak Rusların yaptırımları atlatması için yardım eden ülkelerin olduğunu belirterek, "Ne yazık ki güçlü bir şekilde hareket etmeye hazır olmayan devletler var. Hatta AB üyeleri bile bazen bazı yaptırım adımlarında tavizler veriyor." dedi.

Rusya'nın askeri altyapısının da yaptırımlara bağlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu kadar çok silah üretmelerini engellemek için her şeyi yapmalıyız. Yaptırımlar etkili oluyor. Önemlisi hem Avrupa'da hem de dünyada ortakları sıkıştırmak." ifadelerini kullandı.

"BELİRLEYİCİ SAVAŞ GELİYOR İDDİASI"

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1'ini geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada sadece askeri destek söz konusu. Bu bizim için öncelikli. Çünkü önümüzdeki aylarda Ukrayna’yı belirleyici savaş bekliyor ve kesinlikle bu zamanlarda Ukrayna'yı destekliyoruz."

Letonya'nın Ukrayna'ya çeşitli askeri teçhizat ve ekipman tedariki üzerinde çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Levits, "Ayrıca ortaklarımızı söz verdiklerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamanın gerekliliği konusunda ikna ediyoruz." dedi.

Levits, Ukrayna askerlerine eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi.

ALMANYA TANK ÜRETİMİNİ UKRAYNA'YA KAYDIRIYOR

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, Panther tipi tank üretimi için Ukrayna’da fabrika kurmak istediklerini açıkladı.

Papperger, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’yı Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri alabilmesi için Batı'nın daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın (savaşı) kazanabilmesi için 600 ila 800 tanka ihtiyaç duyduğunu, bunların yıl sonuna kadar toparlanamayacağını savundu.

Papperger, Ukrayna’nın istediğini alabilmesi için Avrupa ülkelerinin mümkün olduğu kadar çok tank sağlaması, şirketlerin de mümkün olan kısa sürede bunları üretmesi gerektiğini ifade ederek, Almanya’nın elindeki 300 Leopard 2 tankının tamamını Ukrayna'ya teslim etmesi durumunda bile bunun çok az olacağını kaydetti.

Buna çözüm olarak Almanya ve Macaristan'da Rheinmetall'in yeni geliştirdiği Panther tipi ana muharebe tankının seri üretimine 15 ila 18 ay içinde başlayabileceklerini ve daha sonra yılda 400 tank üretebileceklerini belirten Papperger, "Ayrıca Panther (üretimi) için Ukrayna'da bir fabrika kurmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Papperger, fabrikanın kurulmasının tehlikeli olup olmadığına ilişkin soruya "Hayır, uçaksavar savunması zor değil. Yaklaşık 200 milyon avro ile yılda 400 Panther (tipi tank) üretecek bir Rheinmetall fabrikası Ukrayna'da kurulabilir." yanıtını verdi.

Rheinmetall CEO’su Papperger, Ukrayna hükümetiyle yapılan görüşmelerin "umut verici" olduğunu ve iki ay içinde bir karar verilmesini beklediğini kaydetti.