Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 6-7 Ocak'taki Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu. Ateşkesin, 6 Ocak öğle saatlerinden 7 Ocak gecesine kadar uygulanması gerektiğini belirten Patrik Kirill, böylelikle Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılabileceğini ifade etmişti.

KREMLİN: ATEŞKES UYGULANACAK

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’nın 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan ettiği belirtildi.

UKRAYNA: PROPOGANDA UNSURU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ateşkes yapılması çağrısında bulunulmasının propaganda unsuru olduğunu savundu. Podolyak, Twitter hesabından, Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısını değerlendirdi. Podolyak, “Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi'nin Noel ateşkesiyle ilgili açıklaması alaycı bir tuzak ve bir propaganda unsurudur” ifadesini kullandı.