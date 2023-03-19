Rusya-Ukrayna savaşında son durum - CANLI HARİTA

Rusya'nın tam olarak bir yıl önce bu zamanlarda Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılarla başlayan savaş tüm hızıyla sürüyor. Rusya bazı bölgelerden geri çekilse de sınır bölgelerinde çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar şu anda Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarında sürüyor.

PUTİN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI ZİYARET ETTİ

Vladimir Putin'in Mariupol ziyareti, 'özel askeri operasyon' başladığından bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donbass bölgelerine ilk ziyareti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentine Cumartesi günü geç saatlerde sürpriz bir ziyarette bulundu.

Kremlin tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, "Devlet başkanı şehrin birkaç nesnesini inceledi ve ayrıca yerel halkla görüştü." Dedi.

Putin'in Mariupol'a helikopterle uçtuğu ve daha sonra "şehir ve çevresindeki inşaat ve restorasyon çalışmalarının ilerleyişi hakkında" rapor veren Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin eşliğinde şehirde bir araba kullandığını sözlerine ekledi.

Bildiride, "Özellikle, yeni konut mikro bölgelerinin, sosyal ve eğitim tesislerinin, konut ve toplumsal hizmetler altyapısının ve sağlık kurumlarının inşasını tartıştılar."

Açıklamada, "Ayrıca Vladimir Putin, Rostov-on-Don'daki özel askeri harekâtın komuta noktasında bir toplantı gerçekleştirdi." .

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov daha sonra yaptığı açıklamada, gazetecilere Putin'in Rostov-on-Don'daki komuta noktasına yapacağı gezinin önceden hazırlanmadığını söyledi.

Peskov, "Rostov-on-Don'daki komuta karakoluna yapılacak gezi planlanmadı, hiçbir şekilde hazırlanmadı. Asıl amaç, komuta merkezinin çalışmalarına olağan modda bakmak." .

Putin'in Mariupol sakinlerine yaptığı ziyaretin de plansız olduğunu söyledi.

Putin'in Mariupol ziyareti, iki ülke arasında geçen yıl Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Donbass'ın Rus kontrolündeki bölgelerine bir ilk.

Putin, bir gün önce Kırım'ın Moskova tarafından ilhak edilmesinin dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle Kırım'ın Sivastopol kentine gitmişti.

BAHMUT SAVUNMASI SÜRÜYÜOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyorFotoğraf: Narciso Contreras/AA

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, “Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut’u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde.” ifadelerini kullandı.

DONETSK'TE TAHLİYELER

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki cephe hattında yer alan Siversk şehrinde yaşayan sivillerin tahliyesi zor şartlar altında devam ediyor.

Ukrayna'da sonbahardan bu yana sıcak çatışmaların yoğunlaştığı ve gittikçe şiddetlendiği Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde kalan sivillerin tahliye operasyonu sadece zırhlı araçlarla mümkün olabiliyor.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut ilçesine bağlı, ön cephedeki güçlü patlama seslerinin sürekli duyulduğu Siversk şehrinde yaşam adeta durmuş durumunda.

Savaşın ağır izlerine her adımda rastlanan ve sık sık Rus saldırılarına sahne olan Siversk'te kalan çoğu sivil, aylardır sığınak ve evlerin depolarında yaşamını sürdürüyor.

Ağır çatışmaların sürdüğü ön cephe hattının sadece 3 ila 4 kilometre uzağında yer alan şehir savaşın acı yüzünü yansıtıyor.

Cephede atış yapan topçu sistemleri ile diğer ağır silahlar ve makineli tüfek seslerinin her an duyulduğu Siversk'te yaşayanlar genelde sokağa çıkmamaya çalışıyor.

Uzun süredir sığınaklarda yaşayan halk, sadece insani yardımın dağıtılması sırasında şehrin merkezinde toplanıyor ve yardım aldıktan sonra hızlı bir şekilde kaldığı yerlerine dönmeye çalışıyor.

AA ekibi Ukrayna İçişleri Bakanlığından alınan resmi izinle Siversk şehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinde düzenlenen sivillerin tahliye sürecini görüntüledi.

Aylardır süren hava ve topçu saldırıları nedeniyle altyapısı ağır hasar alan Siversk'te bugüne kadar kalmaya cesaret eden siviller bile artık evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Bölgede yaşayan halk yerel emniyet güçlerinin yardımıyla zırhlı araçlarla daha güvenli noktalara götürülüyor.

Şehrin özelikle cephe hattına daha yakın noktalarından tahliye edilen siviller, evlerini terk ederken gözyaşlarını tutamıyor.

Evlerine tekrar ne zaman geri dönebileceklerini bilmeyen siviller, bazı eşyalarını alarak evlerinin kapılarına kilit vuruyor.

Donetsk bölgesinde sivillerin tahliyesinden sorumlu bir grubun lideri Yüzbaşı Oleg Kirnitskiy, AA muhabirine devam eden sivil tahliye süreci hakkında bilgi verdi.

Görev yaptıkları noktalarda sadece zırhlı araçlarla çalışmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Kirnitskiy, "Gittiğimiz noktalar sürekli Rus saldırısı altında. Burada sivil yerleşim yerleri yoğun bir şekilde saldırılara hedef oluyor." dedi.

Kirnitskiy, İçişleri Bakanlığına bağlı, sivillerin tahliyesi için özel oluşturulan ekiplerle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek "Rus ordusu, cephe hattında yer alan yerleşim yerlerine giden tüm yollara ateş açıyor. Saldırılar hem yerleşim yerlerine hem de araçlara yönelik düzenleniyor." şeklinde konuştu.

Siversk'te ön cephe hattına yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan bir semtte yaşayan ailenin bugün tahliye edildiğini kaydeden Kirnitskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rus kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği için tahliye sırasında zırhlı araçları kullanıyoruz. İnsanların hayatını riske atamayız. Bundan 3 gün önce Donetsk bölgesindeki bir tahliye sırasında zırhlı aracımız saldırıların altında kaldı ama kimse zarar görmedi."

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde 5 Ukrayna sabotaj grubunun eylemlerinin durdurulduğunu bildirdi.



Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Özel askeri operasyon"un devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk, Liman, Donetsk, Güney Donetsk ve Zaporijya yönlerinde saldırıların sürdüğünü anlattı.

Konaşenkov, Luhansk ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna sabotaj grupların eylemlerinin önlendiğini aktararak, "5 sabotaj ve istihbarat grubunun eylemleri durduruldu." dedi.

Zaporijya şehrinde Ukrenergoçermet işletmesi sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat deposunun vurulduğunu bildiren Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mi-8" helikopterin düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Operasyonun başından itibaren Ukrayna ordusuna ait 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 hava savunma füze sistemi, 8 bin 275 tank ve zırhlı araç, 1055 çok namlulu roketatar, 4 bin 326 obüs ve havan topu, 8 bin 879 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY'DEN ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mücadelede Çekya'nın desteğinin Ukrayna için önemli olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Resmi olarak görevine başlamasından dolayı tebrik ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pavel'e cephedeki durum ve Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini tartıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Pavel ile işbirliğine devam etmek konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği Ukrayna için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ZAPORİJYA'YA FÜZELİ SALDIRILAR

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.



Ukrayna Devlet Acil Hizmetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta sabah saatlerinde Zaporijya'da saldırı düzenlenen konutun enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu bugüne kadar 11 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bugün biri çocuk 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Bu arada, Zaporijya'da enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan veya kısmen hasar gören bazı siviller de eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

İnsanlar, komşuları ve akrabalarının yardımıyla hasar gören evlerine giriş için özel izin alarak oradan mobilya ve bazı eşyalarını dışarıya taşıyor.

Kocasıyla beraber eşyalarını otomobile yükleyen Yulia Petreenko (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sırasında eşiyle evde olduklarını, art arda iki güçlü patlama sesi duyduklarını söyledi.

Yaşadıkları evin kısmen hasar gördüğünü belirten Petreenko, "İlk patlama oldu, pencereler yıkıldı. Yaklaşık yarım dakika sonra da ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlama sonrası her şeyin yıkılacağını sandım." dedi.

Yetkililerden izin alarak eve girip kullanılabilir eşyaları aldıklarını anlatan Petreenko, geçici olarak kardeşinin evine taşınacaklarını belirtti.

ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle toplam 220 kişinin serbest kaldığı bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda esir alınmış hayati tehlike altında bulunan 90 Rus askerinin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan döndüğü belirtildi.

Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova’ya nakledileceği aktarılan açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna: Esir takasıyla 130 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimine ilişkin açıklama yaptı.

“Bir başka esir değişimi. 4’ü kadın asker 130 askerimizi geri getirmeyi başardık.” diyen Yermak, bunların 87’sinin Mariupol’da esir alınan askerler olduğunu aktardı.

Yermak, 35 askerin de Bahmut ve Soledar bölgelerinden geri getirdiklerini anlatarak, “Bugün geri getirdiğimiz kişilerin çoğu ağır yaralı. Devlet Başkanımız Volodimir Zelenskiy’in dediği gibi devlet onların her biriyle ilgilenmeli. Kahramanlarımızın her biri devletin kendisini önemsediğini hissetmeli.” ifadesini kullandı.

ZELENSKIY SİLAH TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta silah eksikliklerini "aleni konuşarak" gidereceklerini belirterek, "Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." dedi.



Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Lviv şehrine gelen Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük miktarda topçu sistemleri ve merminin Ukrayna'nın savaşta birincil ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, bu silahların Rusya'ya saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da savaş uçağının da eksik olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş uçaklarına ihtiyacımız var. Konuşmak ve söz vermek değil, sadece bizim çocuklarımızı eğitmek ve savaş uçaklarını vermek (gerekiyor)." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, yakında Ukrayna'nın bir tank ordusuna sahip olacağına işaret ederek, "Öyle ya da böyle bir tank ordusuna sahip olacağız. Bundan kesinlikle eminim. Silahlı kuvvetlerimizin, askerlerimizin eğitim aldığını görüyoruz. Yakında her şey olacak. Ancak aynı zamanda belli bir açığımız var. Sürekli olan bu açığı (ortakların desteğiyle) kapatmak, işte bu bize yardımcı olabilecek şeydir." diye konuştu.

Silah tedarikini nasıl hızlandırabilecekleri sorusuna Zelenskiy, "Neyin eksik olduğu hakkında aleni konuşarak. Bize yardım eden ülkeler açık bir şekilde bize şu veya bu silahın tedarikinde destek sağlayabilir. Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." yanıtını verdi.

Rusya'ya karşı yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Baltık'tan dostlarımız Letonya, Litvanya, Estonya ve ayrıca Polonya'nın savunuculuğu için minnettarız. Bu devletler Avrupa Birliği'nde her şeyi mümkün olduğunca destekliyor." görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, ancak Rusların yaptırımları atlatması için yardım eden ülkelerin olduğunu belirterek, "Ne yazık ki güçlü bir şekilde hareket etmeye hazır olmayan devletler var. Hatta AB üyeleri bile bazen bazı yaptırım adımlarında tavizler veriyor." dedi.

Rusya'nın askeri altyapısının da yaptırımlara bağlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu kadar çok silah üretmelerini engellemek için her şeyi yapmalıyız. Yaptırımlar etkili oluyor. Önemlisi hem Avrupa'da hem de dünyada ortakları sıkıştırmak." ifadelerini kullandı.

"BELİRLEYİCİ SAVAŞ GELİYOR İDDİASI"

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1'ini geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada sadece askeri destek söz konusu. Bu bizim için öncelikli. Çünkü önümüzdeki aylarda Ukrayna’yı belirleyici savaş bekliyor ve kesinlikle bu zamanlarda Ukrayna'yı destekliyoruz."

Letonya'nın Ukrayna'ya çeşitli askeri teçhizat ve ekipman tedariki üzerinde çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Levits, "Ayrıca ortaklarımızı söz verdiklerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamanın gerekliliği konusunda ikna ediyoruz." dedi.

Levits, Ukrayna askerlerine eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi.

ALMANYA TANK ÜRETİMİNİ UKRAYNA'YA KAYDIRIYOR

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, Panther tipi tank üretimi için Ukrayna’da fabrika kurmak istediklerini açıkladı.

Papperger, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’yı Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri alabilmesi için Batı'nın daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın (savaşı) kazanabilmesi için 600 ila 800 tanka ihtiyaç duyduğunu, bunların yıl sonuna kadar toparlanamayacağını savundu.

Papperger, Ukrayna’nın istediğini alabilmesi için Avrupa ülkelerinin mümkün olduğu kadar çok tank sağlaması, şirketlerin de mümkün olan kısa sürede bunları üretmesi gerektiğini ifade ederek, Almanya’nın elindeki 300 Leopard 2 tankının tamamını Ukrayna'ya teslim etmesi durumunda bile bunun çok az olacağını kaydetti.

Buna çözüm olarak Almanya ve Macaristan'da Rheinmetall'in yeni geliştirdiği Panther tipi ana muharebe tankının seri üretimine 15 ila 18 ay içinde başlayabileceklerini ve daha sonra yılda 400 tank üretebileceklerini belirten Papperger, "Ayrıca Panther (üretimi) için Ukrayna'da bir fabrika kurmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Papperger, fabrikanın kurulmasının tehlikeli olup olmadığına ilişkin soruya "Hayır, uçaksavar savunması zor değil. Yaklaşık 200 milyon avro ile yılda 400 Panther (tipi tank) üretecek bir Rheinmetall fabrikası Ukrayna'da kurulabilir." yanıtını verdi.

Rheinmetall CEO’su Papperger, Ukrayna hükümetiyle yapılan görüşmelerin "umut verici" olduğunu ve iki ay içinde bir karar verilmesini beklediğini kaydetti.