Rusya-Ukrayna savaşında son durum - HARİTALI

Rusya'nın tam olarak bir yıl önce bu zamanlarda Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılarla başlayan savaş tüm hızıyla sürüyor. Rusya bazı bölgelerden geri çekilse de sınır bölgelerinde çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar şu anda Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarında sürüyor.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.



Ukrayna Devlet Acil Hizmetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta sabah saatlerinde Zaporijya'da saldırı düzenlenen konutun enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu bugüne kadar 11 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bugün biri çocuk 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

Bu arada, Zaporijya'da enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan veya kısmen hasar gören bazı siviller de eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

İnsanlar, komşuları ve akrabalarının yardımıyla hasar gören evlerine giriş için özel izin alarak oradan mobilya ve bazı eşyalarını dışarıya taşıyor.

Kocasıyla beraber eşyalarını otomobile yükleyen Yulia Petreenko (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sırasında eşiyle evde olduklarını, art arda iki güçlü patlama sesi duyduklarını söyledi.

Yaşadıkları evin kısmen hasar gördüğünü belirten Petreenko, "İlk patlama oldu, pencereler yıkıldı. Yaklaşık yarım dakika sonra da ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlama sonrası her şeyin yıkılacağını sandım." dedi.

Yetkililerden izin alarak eve girip kullanılabilir eşyaları aldıklarını anlatan Petreenko, geçici olarak kardeşinin evine taşınacaklarını belirtti.

ZELENSKIY SİLAH TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta silah eksikliklerini "aleni konuşarak" gidereceklerini belirterek, "Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." dedi.



Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Lviv şehrine gelen Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük miktarda topçu sistemleri ve merminin Ukrayna'nın savaşta birincil ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, bu silahların Rusya'ya saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da savaş uçağının da eksik olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş uçaklarına ihtiyacımız var. Konuşmak ve söz vermek değil, sadece bizim çocuklarımızı eğitmek ve savaş uçaklarını vermek (gerekiyor)." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, yakında Ukrayna'nın bir tank ordusuna sahip olacağına işaret ederek, "Öyle ya da böyle bir tank ordusuna sahip olacağız. Bundan kesinlikle eminim. Silahlı kuvvetlerimizin, askerlerimizin eğitim aldığını görüyoruz. Yakında her şey olacak. Ancak aynı zamanda belli bir açığımız var. Sürekli olan bu açığı (ortakların desteğiyle) kapatmak, işte bu bize yardımcı olabilecek şeydir." diye konuştu.

Silah tedarikini nasıl hızlandırabilecekleri sorusuna Zelenskiy, "Neyin eksik olduğu hakkında aleni konuşarak. Bize yardım eden ülkeler açık bir şekilde bize şu veya bu silahın tedarikinde destek sağlayabilir. Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." yanıtını verdi.

Rusya'ya karşı yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Baltık'tan dostlarımız Letonya, Litvanya, Estonya ve ayrıca Polonya'nın savunuculuğu için minnettarız. Bu devletler Avrupa Birliği'nde her şeyi mümkün olduğunca destekliyor." görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, ancak Rusların yaptırımları atlatması için yardım eden ülkelerin olduğunu belirterek, "Ne yazık ki güçlü bir şekilde hareket etmeye hazır olmayan devletler var. Hatta AB üyeleri bile bazen bazı yaptırım adımlarında tavizler veriyor." dedi.

Rusya'nın askeri altyapısının da yaptırımlara bağlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu kadar çok silah üretmelerini engellemek için her şeyi yapmalıyız. Yaptırımlar etkili oluyor. Önemlisi hem Avrupa'da hem de dünyada ortakları sıkıştırmak." ifadelerini kullandı.

"BELİRLEYİCİ SAVAŞ GELİYOR İDDİASI"

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1'ini geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada sadece askeri destek söz konusu. Bu bizim için öncelikli. Çünkü önümüzdeki aylarda Ukrayna’yı belirleyici savaş bekliyor ve kesinlikle bu zamanlarda Ukrayna'yı destekliyoruz."

Letonya'nın Ukrayna'ya çeşitli askeri teçhizat ve ekipman tedariki üzerinde çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Levits, "Ayrıca ortaklarımızı söz verdiklerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamanın gerekliliği konusunda ikna ediyoruz." dedi.

Levits, Ukrayna askerlerine eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi.

ALMANYA TANK ÜRETİMİNİ UKRAYNA'YA KAYDIRIYOR

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, Panther tipi tank üretimi için Ukrayna’da fabrika kurmak istediklerini açıkladı.

Papperger, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’yı Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri alabilmesi için Batı'nın daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın (savaşı) kazanabilmesi için 600 ila 800 tanka ihtiyaç duyduğunu, bunların yıl sonuna kadar toparlanamayacağını savundu.

Papperger, Ukrayna’nın istediğini alabilmesi için Avrupa ülkelerinin mümkün olduğu kadar çok tank sağlaması, şirketlerin de mümkün olan kısa sürede bunları üretmesi gerektiğini ifade ederek, Almanya’nın elindeki 300 Leopard 2 tankının tamamını Ukrayna'ya teslim etmesi durumunda bile bunun çok az olacağını kaydetti.

Buna çözüm olarak Almanya ve Macaristan'da Rheinmetall'in yeni geliştirdiği Panther tipi ana muharebe tankının seri üretimine 15 ila 18 ay içinde başlayabileceklerini ve daha sonra yılda 400 tank üretebileceklerini belirten Papperger, "Ayrıca Panther (üretimi) için Ukrayna'da bir fabrika kurmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Papperger, fabrikanın kurulmasının tehlikeli olup olmadığına ilişkin soruya "Hayır, uçaksavar savunması zor değil. Yaklaşık 200 milyon avro ile yılda 400 Panther (tipi tank) üretecek bir Rheinmetall fabrikası Ukrayna'da kurulabilir." yanıtını verdi.

Rheinmetall CEO’su Papperger, Ukrayna hükümetiyle yapılan görüşmelerin "umut verici" olduğunu ve iki ay içinde bir karar verilmesini beklediğini kaydetti.