Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev'de yeniden patlama sesleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. ABD ve Avrupa'dan temin ettiği yüksek teknolojiyle donatılmış silahları Rus işgaline karşı kullanmaya başlayan Ukrayna ordusu bazı bölgelerde başarılar sağlasa da başkent Kiev'i korumakta yetersiz kalıyor.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram'dan yaptığı yazılı paylaşımda "(Kiev'in) Dnipro semtinde patlamalar oldu. Tüm görevliler olay yerine gidiyor. Sığınaklarda kalın." ifadelerini kullandı.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin yaptığı açıklamada Kiev'e füze saldırısının düzenlendiği ifade edildi.

RUSYA BİR ŞEHRİ DAHA TAMAMEN İŞGAL ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesinde Soledar şehrindeki duruma ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “12 Ocak akşamı, Donetsk istikametinde başarılı taarruz operasyonlarının devamı için önemli olan Soledar şehrinin kurtarılması tamamlandı.” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bahmut şehrinde Ukrayna birliklerinin ikmal yollarının kesilmesini ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapana alınacağını belirterek Soledar’ın ele geçirilmesinin Rus güçlerinin diğer birimleriyle Ukrayna mevzilerine sürekli saldırısıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Rusya hava kuvvetlerinin Soledar’a yönelik operasyonlar esnasında Ukrayna askerlerine havadan destek sağlayan 3 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS, OIha, Uragan füze sistemlerinden atılan 9 roketi de imha ettiğini aktardı.

Rus hava indirme birliklerinin mevzilerde hakim yükseklikleri ele geçirdiğini, şehri kuzey ve güneyden abluka altına aldığını anlatan Konaşenkov, elektronik harp araçlarıyla Ukrayna’nın kontrol sistemini bastırdıklarını söyledi.

Konaşenkov, “Rus askeri birlikleri tarafından uygulanan faaliyetler kompleksi, saldırı müfrezelerinin Soledar'ı kurtarması için başarılı operasyonları sağladı. Yalnızca son 3 gün içinde Soledar şehri yakınlarında 700’den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 300’den fazla silah etkisiz hale getirildi.” diye konuştu.

ŞEHRİN STRATEJİK ÖNEMİ

Son aylarda Ukrayna ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Soledar, Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesinde Bahmut şehrine bağlı bulunuyor.

Bahmut’un 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Soledar, Ukrayna ordusunun konuşlandığı Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk’e giden otoyollar ve demir yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. Şehir, Sol ve Dokenskaya tren istasyonlarına 2 kilometre mesafede yer alıyor.

Şehrin ele geçirilmesiyle Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerinin de Rus güçlerince alınmasının kolaylaşacağı ve Donetsk’in idari sınırlarına ulaşılacağı belirtiliyor.

Soledar, Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük tuz madenciliği yapan şehir olması özelliğiyle ekonomik anlamda da bölgede önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Ukrayna’nın yüzde 90 tuz ihtiyacını karşılayan şehrin kuzeybatı kesiminde yer alan tuz madenlerinin uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğü Soledar ve Bahmut şehirlerini Rus ordusundan korumak için mücadele vermeye devam ettiklerini belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."

Öte yandan, Avrupalı liderler ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya silah desteğin artması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın, özgürlüğün anlamını, Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün anlamını artık Ukrayna olmadan hayal etmesi kesinlikle imkansız." dedi.

Zelenskiy ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na Ukrayna tarafının katılım sağlanması için hazırlık yaptıklarını da ifade etti.

Rusya, Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu, Ukrayna ise bu bilgiyi yalanladı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." demişti.