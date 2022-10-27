Rusya, Ukrayna’daki savaşı tırmandırmak için ‘kirli bombayı’ bahane olarak mı kullanıyor?

New York Times’ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanmaya hazırlandığını iddia etti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov da dün NATO ülkelerinden yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinde bu iddiaları yineledi.



‘Kirli bombalar’ bir nükleer silahın patlayıcı gücüne sahip değil. Ancak etkili bir terör silahı olarak kabul ediliyor ve ortaya çıkan radyoaktif kirlilik geniş bir alanı bir süre için yaşanmaz hale getirebilir.



ABD, NATO ülkeleri ve Rus yetkililer arasında temasların minimum indiği altı ayın ardından, taraflar arasında telefon görüşmeleri gerçekleşti. ABD’li yetkililer, Rusya’nın henüz taktik nükleer silah kullanma kararı almadığına inandıklarını ancak özellikle son suçlamalarından sonra bu adımı atabileceği yönünde endişeleri bulunduğunu ifade ettiler.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada ülkesinin, Rusya’nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmediğini ancak Rus yetkililerin son açıklamalarını endişe verici bulduklarını söyledi.



ABD’nin kendi nükleer duruşunu ayarlamak için herhangi bir neden görmediğini de sözlerine ekledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “Dünya, Rusya’nın bu iddiayı tansiyonun yükselmesi için bir bahane olarak kullanma girişimlerine tanık olabilir” ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi;



“Rusya’nın Ukrayna’nın topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına dair yanlış iddialarını kabul etmiyoruz. Bu iddiaların gerginliği daha fazla artırmak için bahane olarak kullanılmasından endişeliyiz.”



ABD’li bazı üst düzey yetkililer de Rusya'nın tarihsel olarak ‘kendisinin yapmayı düşündüğü şey için başkalarını suçladığını’ belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililer Ukrayna işgali sırasında, ABD ve müttefiklerine ‘Kiev’e verdikleri desteğe olan toleransın sınırları olduğunu net bir şekilde hatırlatmak için’ nükleer tehditlerde bulundu.



İsminin açıklanmaması koşuluyla New York Times’a konuşan ABD’li yetkililer, savaşın nükleer silah kullanma noktasına tırmanmamasını sağlamanın, Moskova’nın Kiev’i işgali öncesinde Beyaz Saray’daki karar alma sürecinde derinden etkili olduğunu vurguladı.



Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre sonuç olarak ABD, Ukrayna içindeki Rus ordusunun savaşması üzerinde yıkıcı bir etkisi olan silah tedarikini artırmasına rağmen Rusya’ya ulaşabilecek silahları Ukrayna’ya teslim etmedi.



Söz konusu yetkililerden biri, Rusya’nın nükleer cephaneliği ile ilgili yeni ve rahatsız edici gelişmeler olduğunu söyledi. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı vermedi.



Diğer yetkililer de Putin’in konvansiyonel silahların kullanımından sonra kuvvetlerinin başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle geleneksel olmayan silahları kullanmasından endişe duyduklarını dile getirdiler.



Ukrayna ile Batı ittifakını kırmaya çalışmak için nükleer cephaneliği kullanma konusunun artık sadece Putin’e kaldığına inandıklarını vurguladılar

Kaynak: Şarku’l Avsat