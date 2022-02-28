Rusya uyardı: "Düşmanlık olarak kabul ederiz"

Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vassily Nebizia, Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini savundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Genel Kurulun Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda konuşan Nebizia, "NATO varlıklarını Ukrayna'da konuşlandırmanın" yankıları konusunda uyarırken, "Bu Rusya tarafından düşmanca kabul edilecek bir hareket olur." dedi.

Rus büyükelçi, Ukrayna'ya karşı başlattıkları askeri müdahalenin Rusya Federasyonu Konseyi'nin yaptırımı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca yapıldığını, bunun için Ukrayna'ya NATO tarafından yardım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya yapılacak silah yardımını "utanç verici ve gerekçesiz" olarak niteleyen Nebizia, ayrılıkçı Donbas bölgesini kastederek, "Güvenlik garantisi istedik ve taleplerimiz karşılanmadı." diye konuştu.

Bu süreçte Ukrayna'nın Batılı devletler tarafından kışkırtıldığını söyleyen Nebizia, "Mevcut düşmanlıkları biz değil, Ukraynalılar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas sakinlerine karşı başlattı." ifadesini kullandı.

Rusya Temsilcisi ayrıca, Rus askerlerini itibarsızlaştırmak için bir medya savaşı olduğunu ve bu konuda "milyonlarca uydurma haber" yapıldığını iddia etti.