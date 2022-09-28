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Rusya ve Afganistan anlaştı

Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Dünya 28.09.2022, 15:49
Rusya ve Afganistan anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, “Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor.” dedi.

#rusya #Afganistan #anlaşma
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