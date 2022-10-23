Rusya ve İngiltere'nin savunma bakanları telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Wallace telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Şoygu, Wallace'a "Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanmasıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle" ilgili endişelerini dile getirdi.

Görüşme, Rusya'nın talebi üzerine gerçekleşti

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise görüşmenin, Rusya Savunma Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Bakan Şoygu'nun, Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırmak için İngiltere dahil Batılı ülkeler tarafından kolaylaştırılan eylemler planladığını iddia ettiği ifadesine yer verildi.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın, söz konusu iddiaları yalanladığı ve bu tür iddiaların savaşın daha fazla büyümesi için "bahane" olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada Wallace'ın, Ukrayna için hem İngiltere'nin desteği hem de daha geniş kapsamlı bir uluslararası desteğin varlığına değindiği ve çatışmayı azaltma arzusunu yinelediği belirtilerek, "Bu, Ukrayna ve Rusya'nın savaşa çözüm araması içindir ve İngiltere bunu kolaylaştırmaya hazır." ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'yı ele almıştı.

21 Ekim'de Şoygu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştüğü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'daki durumu istişare etmişti.