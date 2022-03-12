Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özel çalışma alt gruplarının da oluşturulduğu bilgisini paylaşan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonlarının önceki direktifler tarafından belirlenmiş olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında video formatında gerçekleşen bir dizi görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirilmişti.