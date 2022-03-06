Rusya, Vinnıtsya'da askeri havaalanı devre dışı bıraktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.