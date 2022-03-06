Rusya, Vinnıtsya'da askeri havaalanı devre dışı bıraktı
Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya'da Ukrayna askeri havaalanının devre dışı bırakıldığını açıkladı.
Dünya 06.03.2022, 20:02
Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.
Bakanlık, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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