Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv’de Ukrayna güçleri tarafından Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Sinegubov, "Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulinichi bölgesinde düştü. Harkiv hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım ağlarında, Rus savaş uçağının düşme anının videosu yayımlandı.