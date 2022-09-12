Rusya'ya göre Ukrayna kendi vatandaşını vurdu
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bir yerleşim birimine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Dünya 12.09.2022, 18:47
Belgorod bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin Ukrayna sınırındaki Logaçevka yerleşim birimine Ukrayna askerlerince ateş açıldığını belirtti.
Saldırıda 1 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Ukrayna vatandaşı ile 1 Rus vatandaşının yaralandığını bildiren Gladkov, saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre yerleşim birimindeki konutlarda, araçlarda ve elektrik hatlarında hasar meydana geldiğini aktardı.
Kaynak: AA
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