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Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Önceki gün Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde açtığı ateş nedeniyle bir Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği, 6 askerin ise yaralandığı aktarıldı.

Dünya 23.02.2022, 13:14
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, dün 96 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

#Donbas #ukrayna askeri
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