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Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dünya 07.08.2021, 16:35
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde bir Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

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#Donbas #ukrayna askeri
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