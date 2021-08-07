Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü
Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Dünya 07.08.2021, 16:35
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde bir Ukrayna askerinin öldüğü, 1 askerin yaralandığı belirtildi.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
AA
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