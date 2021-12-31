Rusya,12 hipersonik füzeyi test etti

Rusya, 'yeni nesil rakipsiz silah sistemi' olarak nitelendirilen hipersonik füze denemesi yaptı. Ülkenin kuzey filosundaki bir fırkateynden 10 ve bir denizaltından da 2 tane yeni Zirkon hipersonik seyir füzesi fırlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftaki füze denemesini "ülke tarihinde büyük bir olay" olarak nitelendirdi.

Zirkon'un Rusya'nın savunma yeteneklerini artırmada "önemli bir adım" olduğunu söyleyen Putin, bu silahlarla "dünyanın neredeyse her noktasını vurabileceklerini" dile getiriyor.

Putin, 2018'de ilk kez duyurulan Zirkon'un ABD yapımı bir füze kalkanını aşabileceğini savunuyor.

Rusya, geçtiğimiz ay sonu da Beyaz Deniz'deki Amiral Gorşkov savaş gemisinden ateşlenen füzenin 400 km mesafedeki bir hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Sesten 5 kat daha hızlı ilerleyen Zirkon, saatte yaklaşık 6 bin 200 kilometre hızla hareket ederek 400 kilo ağırlığındaki savaş başlığını taşıyabiliyor.

Hipersonik füzelerin, hız, manevra kabiliyeti ve irtifa kombinasyonunun, onları izlenmeyi ve engellenmeyi zorlaştırdığı biliniyor.

Kaynak: Euronews