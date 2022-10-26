Rusya’dan ABD’ye ‘Ukrayna üzerinden siber saldırı’ suçlaması



Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Departmanı Başkan Yardımcısı Vladimir Şin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Paul Nakasone, başta Amerikalılar tarafından oluşturulan Ukrayna IT-ordusunu, kamuoyu önünde itiraf etti” dedi.



Şin, bu yılın başından bu yana, Rus web sitelerine yapılan saldırıların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre dört kat arttığını ve saldırıların çoğunun ABD merkezli olduğunu kaydetti.



Şarku’l Avsat’ın Reuters haber ajansından aktardığı habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Departmanı Başkan Yardımcısı açıklamasında, "Siber saldırganlığın boyutları, Batılı ülkelerin yetkilileri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştiğini teyit ediyor" dedi.



Şin son olarak, "Bunun amacı, Rusya ve diğer ülkelere karşı yürütülen benzeri görülmemiş siber saldırganlığı örtbas etmek" dedi.

Şarku’l Avsat