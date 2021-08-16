Rusya'dan çarpıcı iddia: 'Eşref Gani paralarla kaçtı'

Taliban'ın başkent Kabil'i kuşattığı sırada dün Afganistan'ı terk eden Devlet Başkanı Eşref Gani'nin nerede olduğu bilinmezken, Rusya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Gani, ülkeden para dolusu dört araba ve helikopterle kaçtı; yanına aldığı para helikoptere sığmayınca pistte banknotlar kaldı.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Nikita İşçenko, RIA ajansına yaptığı açıklamada "Rejimin yıkılmasını en iyi ifade eden şey, Gani'nin Afganistan'dan kaçış biçimi oldu. Para dolu dört araba; paranın bir diğer kısmını bir helikoptere doldurmaya çalıştılar ama hepsi sığmadı. Ve paranı bir kısmı pistte bırakıldı" dedi. İşçenko, bu açıklamasını görgü tanıklarına dayandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov da, kaçan hükümetin geride ne kadar para bıraktığının henüz bilinmediğini söylemişti. Kabulov, "Umarım kaçan hükümet devlet bütçesinden tüm parayı almamıştır" demişti.

Eşref Gani dün Taliban'ın Kabil'in dışında beklediği sıralarda ülkeden ayrılmıştı. Afgan liderin Tacikistan'a gittiği iddiası yalanlandı. Hâlâ nerede olduğu bilinmeyen Gani, gece geç saatlerde yayınladığı video mesajında kan dökülmesini engellemek için Afganistan'dan gittiğini savundu. Kabil hükümetinin müzakere heyetinin önde gelen ismi Abdullah Abdullah da dahil çok sayıda kişi Gani'yi Afgan halkına ihanet etmekle suçladı.