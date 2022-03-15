Rusya'dan Trudeau ve 313 kişiye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ottawa'nın Washington ile Rus düşmanlığı konusunda yarıştığı belirtilerek Rusya'nın üst düzey yetkililerine ve neredeyse tüm Rus milletvekillerine uyguladığı yaptırımlara cevap olarak yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

15 Mart'tan itibaren Rusya'ya girişi yasak olanlar listesine Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joile, Savunma Bakanı Anita Anand'ın da aralarında bulunduğu 313 Kanada vatandaşının dahil edildiği kaydedilen açıklamada, Kanada Parlamentosu milletvekillerinin de yer aldığı listenin tamamına yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Bu adım, sabrımızı uzun süredir test eden mevcut Kanada rejiminin aşırı düşmanlığına cevap olarak atıldı. İster Rus diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar, ister hava sahasının kapatılması veya Ottawa'nın ikili ekonomik bağlarını fiilen koparması, her Rus karşıtı saldırı, kaçınılmaz olarak kesin ve simetrik olması gerekmeyen bir tepki alacaktır" ifadesi kullanıldı.