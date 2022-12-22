Rusya'dan Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin yorum: "Barış istemiyorlar"

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendiren Zaharova, "Bu ziyaretin amacı belliydi. Zelenskiy, yeniden maddi ve askeri yardım talep etmek için gitti. Hatta bu maddi destekten yararlanacak olanlar Zelenskiy'i ABD'ye getirdi." dedi.

Zaharova, "Washington'daki görüşmeler ne Ukrayna ne de ABD'nin barış istediğini gösterdi. Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır." ifadesini kullandı.

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuştu.

"Almanya, Ukrayna'yı destekleyerek kendisini mesele tarafı yaptı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması için müzakere edilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova şunları kaydetti:

"Alman yönetimi, bu tür çağrılarla birlikte Kiev yönetimine silah göndermeye devam ediyor, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkemize karşı yürüttüğü ekonomik savaşın koordinatörlüğünü yapmaya çalışıyor. Almanya, kendi kendisini meseleye taraf yaptı ve bu nedenle arabulucu rolünü üstlenemez. Berlin'in herhangi bir inisiyatifi, üstlenmeye çalıştığı herhangi bir rol veya görev, ABD'nin izni olmadan uygulanmıyor."

Zaharova, AB'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili yaklaşımını da değerlendirerek "BM Genel Sekreteri'nin bu konuda gerçekçi ve tarafsız pozisyon sergilemediğini" vurguladı.

"Ukrayna'ya S-300'ün verilmesi, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak"

Zaharova, AA muhabirinin, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama yönündeki planları ile ilgili sorusunu yanıtlayarak bu planların "kışkırtıcı" ve "düşmanca" olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini kaydeden Zaharova, "Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak." dedi.

Zaharova, Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizatın Rus güçlerince takip edilerek imha edileceğini dile getirerek "Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini, sorumlu olması gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

"Fransa'nın Rus kültür merkezine saldırıyı kınamasını bekliyoruz"

Afrika'da Rusya'yı hedef alan saldırılarda Fransa'nın parmağı olup olmadığı sorusu üzerine Zaharova, 16 Aralık'ta Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kültür merkezi olarak faaliyette bulunan Rus Evi’ne gönderilen bir paketin infilak ettiğini anımsattı.

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunun altını çizen Zaharova, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Batılı ülkelerin, özellikle de Fransa'nın girişimleriyle ülke yönetiminin daveti üzerine görevlerini yerine getiren Rus temsilcilerin, uzmanların etrafında yapay şekilde olumsuz, zaman zaman histerik ve zehirli bir atmosfer yaratılmasaydı, bu tür olaylar önlenebilirdi." şeklinde konuştu.

Mariya Zaharova, Fransa'nın söz konusu saldırıyı kınamasını beklediklerini söyledi.

"Tüm ülkeleri uluslararası yükümlülüklerine sorumlu yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz"

Ukrayna'nın, Rusya'yı İran'dan 250 kamikaze İHA'lık yeni parti satın alması ve bunu Ukrayna'ya karşı kullanmakla suçlamasını değerlendiren Zaharova, bunun "yalan" olduğunu vurguladı.

Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal edecek herhangi bir sevkiyatın yapılmadığını ifade ederek tüm ülkeleri uluslararası yükümlülüklerine uygun, sorumlu yaklaşım sergileme çağrısında bulundu.